“Disculpa chimba”, Carlos Antonio Vélez refutó a quienes excusaron a Lorenzo por no poner a Quintero

Carlos Antonio Vélez dejó claro que no come entero y salió a desvirtuar versiones respecto a Juan Fernando Quintero sobre que no habría jugado con la Selección Colombia por situaciones físicas.

Pese a que ya pasaron los días, la doble fecha de la jornada eliminatoria sigue haciendo eco en los aficionados, tras la derrota con Brasil y la igualdad en casa frente a Paraguay.

Además de aficionados, también siguen saliendo versiones de prensa que sustentan una cosa u otra, en especial por el no haberle dado acción a un jugador como Juan Fernando Quintero.

Vélez desvirtúa versión sobre Juan Fernando Quintero

Ante estas afirmaciones, que dicen que fue por estar pasado de peso que no le dieron minutos, el analista descartó todo eso porque siempre ha tenido las mismas condiciones y en Sudamericana dio muestras de su talento.

Además, también puso a Marino Hinestroza, que tampoco jugó y también está marcando diferencia.

“Lo que hay q oír!!! Ahora resulta q a Juanfer (Quintero) no lo usaron en @FCFSeleccionCol porque estaba “gordo”… entonces, ¿por qué no lo mandaron a la tribuna si no estaba para competir? ¿Por qué lo llevaron al banco como alternativa? Es algo nuevo que se vea ¿cómo es? Acaso, ¿“así” no corre más q otros “esbeltos”? Está jugando partidos completos en Liga y anoche en Copa mostrando un estado de forma competitivo además que su contextura física y demás ha sido igual siempre….y ¿A Marino no lo metieron por qué es “bajito” o por qué otra cosa? Suena todo a disculpa chimba. Más bien, pilas que se están sabiendo las pataletas en el medio tiempo del juego contra Paraguay cuando el DT habló de probables cambios… ¡A otro perro con ese hueso!”, señaló.