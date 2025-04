Bucaramanga anunció a su flamante contratación para enderezar el camino en liga y mejorar en Libertadores

Uno de los equipos que mejor año 2024 tuvo fue el Atlético Bucaramanga. Los santandereanos lograron un hito en su historia al conseguir la primera liga en toda la existencia del club, y más, ante un grande como Independiente Santa Fe. Esto llevó a todos a creer de más en el equipo, que, pese a la salida de Rafael Dudamel y el fracaso en el segundo semestre, se depositó toda la esperanza en la Superliga y la Copa Libertadores, habiendo perdido ya la primera de ellas, pero teniendo un buen debut en el torneo continental.

Y es que, aunque no se le ganó a Colo Colo en el Américo Montanini, si se vio una actitud distinta, teniendo en cuenta la reciente llegada de Leonel Álvarez, implantando su particular carácter y contagiando a los jugadores de su experiencia en este tipo de partidos, eso sí, aún falta trabajo para no perder los puntos de la forma en que se escaparon, amargando a los miles de hinchas que acompañaron a los leopardos.

Justo después de esto, el equipo confirmó la llegada de un nuevo director deportivo que espera ayudar al desarrollo y crecimiento de la marca, en lo económico y deportivo: “Atlético Bucaramanga se complace en anunciar la incorporación de Víctor Hugo González Prada como nuevo Director Deportivo de nuestra institución. González Prada asumirá este importante rol con el propósito de fortalecer la estructura deportiva del club, aportando su experiencia y visión estratégica para el crecimiento de nuestro equipo en todas sus categorías. Confiamos en que su gestión contribuirá al desarrollo y consolidación de nuestro proyecto deportivo, trabajando de la mano con el cuerpo técnico, jugadores y directivos para alcanzar los objetivos trazados. Le damos la bienvenida a Víctor Hugo González Prada y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa con el Leopardo”.