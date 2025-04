Kevin Mier se bailó de lo lindo a dos rivales del América en su propia área

Kevin Mier sigue demostrando su gran capacidad con el juego de balón en con los pies y en esta ocasión fueron dos rivales del América de México los que padecieron sus gambetas en plena área en donde se los sacó a bailar.

Fue en la fase de cuartos de final de Copa de Campeones de la Concacaf que el portero colombiano demostró sus habilidades en el juego de ida entre América y Cruz Azul que terminó igualado sin tantos.

Este es el único duelo entre equipos mexicanos, ya que los otros enfrentan a LA Galaxy (MLS) vs Tigres (México), Vancouver (MLS) vs Pumas (México) y Los Angeles (MLS) vs Inter Miami (MLS).

Kevin Mier sigue gambeteando rivales

Fue sobre los 27 minutos en donde le dejaron un balón atrás, muy cerca a su arco, cuando se sacó a un rival con una primera pisada y luego con un enganche corto dejó al otro delantero rival en el camino, ante la mirada de sorpresa de todos.

Hasta el narrador de la transmisión en inglés quedó sorprendido con la habilidad del colombiano, al punto que lanzó: “Olé, torero”.

Talento puro con los pies y bastante osadía es lo que demuestra Kevin Mier en cada partido que disputa con la camiseta de Cruz Azul en México.