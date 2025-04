“Terminan en un semáforo pidiendo ayuda”, Julio Comesaña hizo polémico comentario sobre los jugadores que se paran en el balón

Una de las jugadas que más ha generado polémica y ha causado problemas dentro y fuera de los terrenos de juego es la ‘Chaverrinha’, misma que comenzó desde que el futbolista del Deportivo Independiente Medellín, Francisco Chaverra, se paró sobre el balón en un juego contra Envigado en el Polideportivo Sur. Después de esto, se dio una polémica grande, ya que esta jugada causó una gresca grande que terminó con un futbolista rival en las duchas y que abrió una novela bastante grande dentro de nuestro fútbol.

PUBLICIDAD

Todo empeoró después de que el extremo le repitiera la dosis a Millonarios y a Atlético Nacional, lo que generó un auténtico caos entre aficionados, clubes, cuerpos técnicos y periodistas, que dividieron sus opiniones defendiendo y atacando este tipo de acciones que no aportan al desarrollo del ataque de la plantilla. La última muestra de este tipo de jugadas fue la de Neiser Villarreal en el clásico capitalino, donde fue castigado con tarjeta amarilla, haciendo que miles de seguidores del FPC se quejen por esta decisión polémica de los árbitros, avivando aún más la controversia y haciendo que incluso algunos referentes opinen al respecto y hasta regañen al joven jugador de Millonarios por esta acción.

Uno de los que dio su opinión fue el uruguayo Julio Comesaña, quien no tuvo piedad con los que hacen este tipo de maromas y tiró una declaración un poco salida de lugar: “Yo entiendo como una provocación, eso, no le encuentro ninguna otra explicación, porque no es una acción de jugo. Un jugador le tira un túnel a otro y lo supera, es una jugada de engaño para superar a un rival, pero esto es una provocación. No tiene otra interpretación, no tiene sentido. El problema es que estos muchachos después terminan en un semáforo haciendo dominio de pelota y pidiendo que les ayuden, pero hay que enseñarles rapidito”.