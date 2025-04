“México estaba creciendo”: Marrugo contó por qué fichó con Pachuca cuando lo quería Borussia Dortmund

Christian Marrugo actualmente es futbolista de Real Cartagena en la segunda división del fútbol colombiano, pero a lo largo de su carrera, también militó en otros equipos como Atlético Nacional, Santa Fe, Deportes Tolima, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios o Águilas Doradas, mientras que en el extranjero jugó en tres equipos mexicanos: Pachuca, Veracruz y Puebla.

PUBLICIDAD

Sin embargo, a Marrugo lo querían desde Borussia Dortmund, pero él firmó en Pachuca y ahora explicó sus motivos.

Vea también: César Augusto Londoño hizo unas cuentas bien curiosas donde Santa Fe saldría campeón

El experimentado futbolista de 39 años concedió una entrevista para Diario As, donde contó que no creía que hubiera despertado el interés de un equipo tan grande, así que por su afán de jugar en el exterior, prefirió irse a la segura al fútbol mexicano.

Sin embargo, Adrián Ramos le confirmó que sí lo habían estado siguiendo desde el Borussia Dortmund, pero ya era tarde.

“La verdad es que llegó un momento en el que Pachuca estaba viendo jugadores, fueron a verme a un partido con Cúcuta, venía un seguimiento, fueron a hablar conmigo, me explicaron el proyecto. Yo ya llevaba cinco años y quería salir, cuando estaba avanzado el tema con Pachuca, llega una propuesta del Borussia Dortmund y me dijeron y yo no la creí. Yo en ese momento tenía 27 años, yo no creía, el senador me mostró y me dijo que tocaba negociar, mientras que Pachuca estaba listo para pagar todo, entonces yo quería también jugar en el extranjero y pensé que por negociar podía quedarme con nada, entonces yo me fui a Pachuca, a los dos días me lesiono, pero Pachuca me quería tanto que me dijo que allá me recuperaban y eso me ayudó mucho. Después me llamaron a un amistoso con la Selección Colombia y Adriancho me dice ‘Marru por allá me preguntaron por vos’ y yo ‘era en serio’, pero bueno de pronto no era mi destino. Los tiempos no dieron para esperar, México estaba creciendo mucho, estaba a cuatro horas de la casa, México paga buenos sueldos”.