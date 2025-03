Esposa de Leo Castro, se afianzó en Dios para la recuperación del delantero de Millonarios

A Millonarios no le escampan los infortunios a pesar de que días atrás los embajadores estaban dichosos por ganarle el Clásico Capitalino a Santa Fe; en esta ocasión las lesiones volvieron a tocar a su puerta, la del goleador Leonardo Castro. Así reaccionó la esposa del portador de la casaca #23.

El ‘Ballet Azul’, recibió a Alianza Valledupar en el Nemesio Camacho El Camín y lo devolvió a tierras vallenatas con dos goles, uno de ellos marcado por ‘Leo’, jugador que salió cargado por el cuerpo médico en el minuto 43′ de la primera parte, luego de pisar mal tras evitar el cruce de un balón del contrario.

Daniel Cataño - Leonardo Castro - Falcao - Millonarios 2024-II (Millonarios)

Lo que muchos esperaran que no pasara se confirmó minutos después de finalizado el encuentro deportivo que hacía parte de la Fecha 11 de la Liga BetPlay 2024 - 1; Castro sufrió una fractura total de peroné de su pierna izquierda, lo que lo dejará fuera de las canchas por lo que queda del semestre.

“Millonarios FC informa que, el Jugador Leonardo Castro sufrió fractura de peroné de su pierna izquierda. La lesión se pudo confirmar tras toma de exámenes diagnósticos. Se evaluará el proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según evolución. ¡A ‘Leo’ le deseamos pronta recuperación!, fueron las palabras con las que el club le dio a conocer a los fans esta situación.

Por otra parte, la pareja del delantero, Daniela Munera, aprovechó lo masivo de su Instagram, donde acumula 70.000 seguidores para dejarle un emotivo mensaje al amor de su vida: “Sé que Dios tiene su propósito en nuestras vidas, sé que todo hace parte del plan perfecto de él. Siento tu dolor como si fuera el mío, siempre sabré estar para ti”.