Comienza la Copa Colsanitas 2025: Le contamos las novedades y todo lo que debe saber

La Copa Colsanitas ya está aquí y se vivirá en Bogotá de este sábado 29 de marzo hasta el próximo domingo 6 de abril. En Publimetro asistimos a la rueda de prensa del evento, donde nos contaron todos los detalles del torneo y tuvimos la oportunidad de hablar tanto con María Camila Osorio como con Emiliana Arango, dos de las protagonistas del torneo:

¿Qué novedades trae la Copa Colsanitas 2025?

Mónica Vélez, directora del torneo:

“Este año tenemos una participación histórica y récord de colombianas. Esto, por un lado, es un gran espectáculo que todos nos tenemos que gozar, pero por el otro lado, tiene la parte social. Es la primera oportunidad que todas las niñas están teniendo de enfrentarse a las mejores del mundo y de coger sus primeros puntos en el ranking mundial.

Vamos a tener dos jugadoras que son Camila y Emiliana entrando por su propio ranking, que eso no sucedió hace muchos años y después tenemos siete jugadoras, siete niñas que no les que el ranking todavía no les da, pero que van a tener la oportunidad de ganar los puntos. Es la oportunidad de que tengan visibilidad y de que aprendan cómo es este mundo del profesionalismo.

A nivel de organización, este año hemos innovado. Estamos estrenando tribunas. Por primera vez no tenemos que mandar una excepción diciendo que todavía no llegamos al mínimo requerido de puesto en la cancha principal, que son 2500 puestos. Tenemos más de 2500 puestos en la cancha principal por primera vez.

Tenemos una cancha, un estadio con unas tribunas nuevas que son semicirculares. Ya las tribunas no van a ser tan altas y todo el mundo va a tener mucho mejor visual de la cancha.

Y a nivel de experiencias, que acá todos nos preocupamos por generarle una experiencia a la gente para que se enamoren del tenis y del deporte. Habrá juegos, comida y actividades. Esto es un evento para toda la familia".

¿Qué representa jugar un torneo en su país?

Emiliana Arango, tenista: “Hablo por todas las jugadoras colombianas que para nosotros es muy lindo tener un torneo tan grande acá en casa. Yo estoy muy emocionada de poder empezar ya, tengo ganas de jugar y espero que la gente pueda disfrutar de un gran nivel de tenis, que llenen la cancha y vengan a hacer mucha barra. Así que, por favor, todo el que pueda, están superinvitados”.

¿Cómo se encuentra María Camila Osorio físicamente?

María Camila Osorio, tenista: “Bien, gracias a Dios, físicamente no tengo ninguna molestia ahora. Mi deseo este nuevo año es poder estar bien, estar sana para competir. Mentalmente, también me siento lista y preparada para afrontar este reto. Lo veo como una nueva oportunidad para jugar en casa y para disfrutar de mi gente, del público y de mi familia, porque estoy acá en casa, aprovecho y estoy con ellos. Entonces trato de verlo de la mejor manera y voy a tratar de pasármelo lo mejor posible en la cancha”.

¿Cómo influenciar a las nuevas generaciones?

María Camila Osorio, tenista: “Es una responsabilidad muy grande, siempre trato de hacer las cosas de la mejor manera posible para dar ejemplo, esforzarme al máximo y poder demostrar que todo se puede alcanzar con trabajo, disciplina y amor. Es lo que hago constantemente, dar lo mejor de mí y esperar que se den las cosas. Por lo menos si puedo mover a una niña, que diga, `quiero jugar al tenis, quiero ser profesional`. Eso yo creo que ya es más ganancia que cualquier otro título. Poder mover a más niños, por lo menos aquí en el país, que se inspiren y que puedan hacer lo que les gusta y lo que sueñan”.