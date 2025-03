Cambio de última hora en el FPC: Dimayor anunció cambio de estadio para un partido de esta fecha

No es novedad que en el fútbol colombiano, se presenten cambios de fecha o plaza debido a aspectos ajenos al torneo. Para poner un ejemplo, Águilas Doradas había anunciado un partido contra América de Cali en el Campín de Bogotá que no se terminó jugando porque la Comisión de Seguridad no aprobó.

Una vez más se presentó, ahora, respecto al partido de Llaneros vs Deportivo Pereira, que no se jugará en el Estadio Bello Horizonte Rey Pelé, sino que se disputará en el Estadio Metropolitano de Techo.

Un comunicado que presentó la Dimayor en horas de la tarde de este viernes 28 de marzo, donde se anunció que el juego de la fecha 11 del ‘todos contra todos’ entre Llaneros y Pereira no se jugará en Villavicencio porque el estadio está en obras, pues están trabajando específicamente en la pista atlética, razón por la cual, no estará disponible a tiempo para albergar la visita del cuadro ‘Matecaña’.

De esta manera, la determinación que se tomó fue que se trasladara a Bogotá, no al Campín, que un día antes se vestirá de azul para recibir el partido de Millonarios vs Alianza Valledupar, sino que se llevará a cabo en el Estadio Metropolitano de Techo:

“La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar a la opinión pública que el partido entre Llaneros FC vs. Deportivo Pereira, válido por la fecha 11 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2025, se disputará en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.

El cambio de escenario se debe a que, actualmente en el Estadio Bello Horizonte de Villavicencio, continúan trabajando en la pista atlética del mismo, y las obras no han alcanzado a ser entregadas en su totalidad".