“Tiene que aprender”, Rodallega sentenció que Villarreal no va a brillar afuera con esas jugadas

Hugo Rodallega se refirió a la ‘Chaverrinha’ que realizó Neyser Villarreal en el duelo entre Millonarios y Santa Fe, dejando claro que el juvenil debe aprender a medir los momentos del fútbol, además de dejar claro que con esto no va a brillar en el exterior.

La acción se dio en medio del clásico capitalina, adelantado por la fecha 17 en el que el cuadro Embajador se impuso 2-0 al Cardenal, con anotaciones de Luis Marimón y Kevin Palacios.

Fue cuando su equipo ya ganaba por dos goles, ante un rival con un jugador menos, que Neyser Villarreal hizo la discutida jugada que se ha hecho tendencia en el fútbol colombiano, cuando un jugador se para con los dos pies sobre el balón, y derivó en una gran calentura ante los reclamos del rival.

Rodallega reprochó el uso de la ‘Chaverrinha’ por Villarreal

Al respecto de esa acción, el experimentado jugador de Independiente Santa Fe señaló que, aunque defiende los lujos, estos mismos hay que saberlos hacer en el contexto indicado.

“Yo no estoy en contra de las jugadas de fantasía, no estoy en contra para nada, por el contrario, soy uno de los que admiro cuando un jugador tiene la capacidad de hacer algo de fantasía”, comenzó diciendo.

Aclarando: “Pero hay que escoger el momento, hay que enseñarle, no solo a Neyser, sino a todos los jóvenes en Colombia que no es solo cuando vayan ganando un partido, cuando estén de local y con su gente. Si lo va a hacer, que lo haga cuando el juego vaya 0-0”.

“El clásico pasado nosotros lo dominamos, les ganamos y en ningún momento nos paramos en la pelota y mucho menos nos burlamos de ellos. Tiene que aprender eso. Se lo dije a Montero (Álvaro) a Llinás, ojalá que sus referentes le enseñen porque es un chico joven que acabamos de ver hace poco con la Selección”, agregó.

“Tiene que aprender que no es solo cuando lleve la ventaja. Ojalá que lo pueda interpretar de esa manera que es para enseñarle y aprenda porque si se va a Europa o un lugar así, no va a brillar de eso. Se trata de que haga goles y jugando fútbol, no con ese tipo de cosas”, finalizó al respecto.

Hugo Rodallega dejó claro que disfruta de los lujos, pero los que aportan al fútbol en el que se brilla es con goles y con juego, señalando que con estas cosas no va a brillar Neyser Villarreal si llega a irse al exterior.