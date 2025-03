Stiven Vega salió lesionado y ‘a tuta’ tras fea falta de Mosquera que dejó a Santa Fe con uno menos

Lesión Stiven Vega en Millonarios vs Santa Fe

El primer tiempo de Millonarios vs Santa Fe no tuvo muchas aproximaciones de gol, entonces la lesión de Stiven Vega fue una de las acciones que más llamó la atención, no solamente por la fuerte infracción que recibió de Harold Santiago Mosquera, sino porque salió cargado a tuta por un compañero.

PUBLICIDAD

Vea acá: “Le quedó grande”: Famoso periodista no dejó pasar un problema de Dimayor que afectó a Millonarios vs Santa Fe

Había transcurrido 28 minutos de juego, cuando Independiente Santa Fe se aproximaba en contragolpe a través de Harold Santiago Mosquera, a quien se le fue largo el balón y por intentar bloquear el rechazo de Vega, estiró su pierna. No obstante, pisó al mediocampista de Millonarios y se ganó una tarjeta roja sin discusión.

El árbitro José Ortiz no dudó un solo instante en expulsar al futbolista de Santa Fe, mientras que los jugadores de Millonarios pedían con urgencia el ingreso del cuerpo médico. Los expertos ingresaron y se llevaron al ‘28′ en camilla, quien pese a no poder continuar, tampoco mostró muchos gestos de dolor.

Tanto así que se quedó un par de minutos más, sentado al lado del banco de suplentes, hasta que apareció su compañero Sergio Mosquera, para cargarlo a tuta y llevárselo hacia los camerinos.

Hasta el momento no hay parte oficial acerca del estado de salud de Stiven Vega, pero desde Publimetro le deseamos una pronta recuperación y que no sea nada grave.

Millonarios se desquitó de Santa Fe y se quedó con el clásico capitalino:

Con el regreso de David González y ante la presencia de sus hinchas, Millonarios no permitió que su rival de patio se quedara con dos victorias del clásico de manera consecutiva.

PUBLICIDAD

Entonces, Luis Marimón aprovechó un error de Yilmar Velásquez y puso el primero tras picarle el balón a Andrés Mosquera Marmolejo.

Kevin Palacios puso el segundo tras una gran jugada individual que dejó sin opciones al portero de Santa Fe, quien tuvo que pedir el cambio por lesión.