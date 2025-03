Ni Andrés Llinás avaló la ‘Chaverrinha’ que hizo su compañero Neyser Villarreal en Millonarios

La bautizada ‘Chaverrinha’ la jugada que se ha hecho tendencia en el fútbol colombiano cuando un jugador se para con los dos pies sobre el balón, ha generado una nueva polémica, luego de que Neyser Villarreal la realizará en el duelo entre Millonarios y Santa Fe, al punto que su propio compañero, Andrés Llinás, debió hacer salvedades al respecto.

La acción se dio en medio del clásico capitalina, adelantado por la fecha 17 en el que el cuadro Embajador se impuso 2-0 al Cardenal, con anotaciones de Luis Marimón y Kevin Palacios.

Fue cuando su equipo ya ganaba por dos goles, ante un rival con un jugador menos, que Neyser Villarreal hizo la discutida jugada y derivó en una gran calentura ante los reclamos del rival.

Andrés Llinás no le ve mucho sentido a la Chaverrinha

El defensor de Millonarios asistió a la rueda de prensa en donde se refirió a ducha jugada que dejó en claro a él no le cuadra mucho, pero pues que no se debe castigar a quienes la hagan.

“Es una acción que trae muchas repercusiones. A nosotros también nos la hicieron y también hubo mucha gente que estaba descontenta”, comenzó diciendo.

Además, dejando claro: “Yo creo que está bien, siempre y cuando se haga cuando el partido está 0-0 y son cosas que está aprendiendo”.

“Entiendo la molestia de ellos porque nosotros también nos molestamos cuando la hizo Chaverra. En mi caso personal, no es algo que me moleste, pero no es algo que voy a hacer porque no le veo mucho el sentido. No es algo donde esté eludiendo un rival o haciendo algo para ganar”, puntualizó.

Eso sí, tampoco comparte que ahora amonesten a quienes la hacen: “Claro que, si los jugadores lo pueden hacer, no hay que castigarlos”.

