Carlos Mario Zuluaga habló del dinero de la carnetización, Acolfutpro, fútbol femenino y más

Carlos Mario Zuluaga se posesionó como presidente de la Dimayor y concedió sus primeras impresiones ante los medios de comunicación. Por supuesto, PUBLIMETRO estuvo presente en la rueda de prensa y a continuación le presentamos los momentos más destacados.

PUBLICIDAD

¿Cuáles son los principales retos en la Dimayor?

“Organizar una excelente liga de la categoría A, un muy buen torneo de la B profesional y la Copa. Igualmente, mejorar la imagen de Dimayor y el mercadeo: hay unos grupos de interés muy cercanos al fútbol colombiano como lo son los hinchas, la prensa, el Gobierno Nacional, el público, los proveedores y con todos hay que tener una relación directa y muy clara. Una última es la unión de los 36 clubes y haremos el mayor esfuerzo para ir cogidos de la mano”.

¿Qué estrategias implementará para potenciar el fútbol femenino?

“Hay que entender que es una liga en desarrollo y todavía no existe la definición de los derechos económicos y federativos. Entonces hay que empezar por normatizarlo y que desde FIFA se pueda lograr que realmente los clubes puedan tener una motivación adicional, no solo para armar un equipo femenino para una liga, sino para tener divisiones inferiores femeninas y poder sacar del talento que tenemos hoy. Hay que trabajar desde la base: no solo hacer la liga, sino lograr que queden en el ordenamiento jurídico interno del fútbol a nivel mundial y que den plata”.

¿Cómo será su relación con Ramón Jesurún y Álvaro González Alzate?

“Tiene que haber una unidad alrededor de los objetivos que tenemos en comúm: El mercadeo, el desarrollo del fútbol, el desarrollo del producto, ponernos de acuerdo nosotros en las comunicaciones y en la forma de hacer una comunicación efectiva. Y algo bien importante y es que nosotros somos los que generamos hacia abajo esa unidad de cada una de las tres ramas”.

PUBLICIDAD

¿De qué manera se intentará erradicar las apuestas ilegales?

“Las casas de apuesta legal, patrocinadores del fútbol colombiano, son los primeros perjudicados cuando hay apuestas ilegales. Nosotros no podemos estar de acuerdo ni admitir que un jugador esté en esta situación. Sin embargo, ahí tenemos un inconveniente porque en el Código Penal Colombiano no existe como delito. Entonces, hay que acercarnos al Congreso para que quede dentro de un marco de ley e insistir mucho con la Fiscalía porque tenemos varias denuncias. Con quien se compruebe, seremos lo más duro posible porque no podemos permitir que el fútbol entre en este tipo de situaciones”.

¿Qué pasó con el dinero de la carnetización?

“Desafortunadamente no se llevó a cabo como se quiso hacer en ese momento, pero un carnet no es la solución. Yo creo que se debe invertir en cámaras que identifiquen a las personas cuando están dentro del estadio, en identificaciones biométricas para saber quién entra al estadio. Es allí donde hay que invertir, si existen nuevos dineros, o ver realmente qué se hace”.

¿Qué pasará con Acolfutpro?

“Con intermediación del Gobierno Nacional, en cabeza del Ministro del Trabajo, llegamos a un acuerdo con la asociación donde nos sentaremos a mirar los puntos que faltan. Ya ha habido muy buenos avances para los jugadores. Hoy no existe un sindicato de jugadores. El derecho a la huelga es un derecho único de las personas sindicalizadas. Las asociaciones pueden llegar a acuerdos, pero no tienen el derecho a la huelga. Una huelga perjudicaría mucho más a los jugadores y a los equipos. Tenemos una reunión programada ya para el 2 de abril”.

*Vea la entrevista completa*