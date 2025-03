Carlos Antonio Vélez no aguanta más a Lorenzo y retó de frente a Jesurún: “Amárrese los calzones”

Tras el empate de Colombia contra Paraguay en las Eliminatorias al Mundial 2026, Carlos Antonio Vélez no aguanta más a Néstor Lorenzo y retó de frente a Ramón Jesurún. Como es bien sabido, Vélez es uno de los principales críticos de Lorenzo. Por eso, aprovechó la mala racha de ‘La Tricolor’ para ‘sacar en cara’ que, en su momento, advirtió sobre las falencias del argentino en la dirección técnica.

El 26 de marzo de 2025, un día después del partido, que terminó 2-2, Carlos Antonio Vélez habló ‘sin pelos en la lengua’ sobre dicho resultado en su tradicional sección ‘Palabras Mayores’. Además de expresar su descontento con varios jugadores y, por supuesto, con las decisiones de Néstor Lorenzo, Vélez aprovechó para retar a Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol y, por ende, jefe directo del entrenador argentino.

“Yo creo que Ramón, el doctor Jesurún, tiene que llamar a su empleado y tiene que ponerlo en cintura. Que le presente un informe de qué es o que ha pasado: por qué razón Ecuador ganó en Barranquilla después de 60 años? ¿Por qué razón, después de 17 años, perdimos tres partidos seguidos? ¿Por qué razón, en condición de local, solamente hemos ganado un punto de los últimos seis? ¿Por qué razón, de los últimos seis partidos, solo hemos ganado uno? ¿Por qué razón, de los últimos 12 puntos, perdimos once? Yo creo que hay suficientes para llamarlo”, fueron las primeras palabras de Vélez.

El reconocido periodista continuó dejando claro que el objetivo de Néstor Lorenzo en la Selección no es clasificar al Mundial, ya que, por el formato, es algo que está prácticamente asegurado. “El problema no es clasificar, porque vamos a clasificar. El reto es el juego...”, señaló. Con esto en mente, Vélez retó directamente a la Ramón Jesurún: “Y para la Federación es un reto. A ver, amárrense los calzones y demuestren que tiene mando. Pongan en línea a sus empleados, no hay de otra”, concluyó.

El ‘madrazo’ de Carlos Antonio Vélez sobre Néstor Lorenzo.

Luego del partido, Javier Fernández Franco, ‘El Cantante del Gol’, realizó un live en sus redes sociales, en el cual pudo escucharse en repetidas ocasiones a Carlos Antonio Vélez. Debido a esto, los seguidores del ‘Cantante’ lograron escuchar el ‘madrazo’ que Vélez expresó en medio de sus quejas sobre las decisiones de Néstor Lorenzo.

“¿Entonces para qué lo lleva?, ¿Cómo se debe de sentir ‘JuanFer’ ahora? Uno se pone en la piel de él y ¡no joda!”, dijo Vélez. Además, señaló que: "James no estaba para jugar. Vos lo viste que ni cobraba los tiros de esquina. Hermano, no joda. Ganas de llevarle la contraria a todo el mundo”. Para concluir, Carlos Antonio soltó un ‘madrazo’ que le salió del alma: “Es una hp terquedad, hermano. Afortunadamente que clasificar es fácil”