“Los niveles de soberbia de Lorenzo son altísimos”, periodista hizo fuerte revelación sobre la actitud del DT de Colombia

La Selección Colombia está atravesando un momento complicado, especialmente después de perder la final de la Copa América ante Argentina. Este golpe anímico parece haber afectado tanto al cuerpo técnico como a los jugadores, lo que ha provocado un retroceso en su rendimiento en el campo. Como consecuencia, el equipo ha sufrido tres derrotas consecutivas, generando incertidumbre de cara al próximo encuentro contra Paraguay.

El principal señalado por los hinchas y los medios ha sido el entrenador argentino Néstor Lorenzo, quien ha mantenido su estilo de juego a pesar de las críticas y los malos resultados. Uno de sus mayores detractores es el periodista Carlos Antonio Vélez, quien ha expresado su desacuerdo varias veces en sus redes sociales, siendo la última ocasión en la que utilizó términos muy directos.

A pesar de que el último de sus ataques no fue por escrito, sí fue a través de Win Sports, donde tuvo un momento de locura para tirarle de forma histórica al estratega argentino, dejando entrever su odio hacia el mismo, cosa que es bien sabida por todos y que él no se ha esforzado en ocultar. En esta oportunidad, se fue un poco más hacia lo personal afirmando lo siguiente:

“Esto es un grupo de trabajo, pero cuando la soberbia invade al líder, cuando el líder no tiene autocrítica, y cuando el líder cree que ya consiguió lo que no ha conseguido, generalmente se mete en una campana neumática y no oye. A mí me dicen que los niveles de soberbia de Lorenzo son altísimos, que está en una sobradez absoluta. Entonces ahí que papel pueden tener sus asistentes, así sean una ayuda y aun auxilio permanente, y al final el que toma la decisión siempre será el técnico, y él será el que determine que entre, por ejemplo Borré y no entre potro, porque lo de Borré tiene su historia y no la voy a contar hoy”.