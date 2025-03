“Tampoco se las pueden dar de dignos”, periodista arremetió contra Nacional por los lloros ante la jugada de Chaverra

Atlético Nacional vs Medellín

El clásico antioqueño, que enfrenta a Atlético Nacional e Independiente Medellín, es conocido por sus partidos llenos de emoción y jugadas destacadas. La rivalidad entre estos dos equipos ha generado encuentros memorables, lo que ha llevado a muchos a considerarlo el derbi regional más importante de Colombia, por encima de los clásicos de Cali y Bogotá, todos ellos grandes espectáculos del fútbol colombiano.

PUBLICIDAD

La intensa rivalidad entre estos equipos genera una presión palpable en el terreno de juego, donde ambos luchan con determinación por la victoria. Esta atmósfera de alta intensidad se traduce en momentos destacados, como la jugada protagonizada por Francisco Chaverra el 23 de marzo. Justo antes del final del primer tiempo, tras un tiro de esquina, el jugador del DIM realizó su característica acción de pararse sobre el balón, una maniobra que ya había ejecutado en dos ocasiones anteriores durante esta temporada.

Por eso mismo, y ante la trifulca que se desencadenó, el periodista antioqueño Julián Céspedes dejó saber su descontento con los verdolagas por su lloradera con esta jugada, teniendo en cuenta que hace apenas unas horas subieron una foto de Alfredo Morelos haciendo exactamente lo mismo: "Tampoco se las pueden dar de dignos Nacional. Aquí empezó la provocación. Mal mensaje y no lo llamen folclor o color, se llama incitar al rival. Perverso mensaje Nacional y hoy se las cobró un jugador que no ha ganado nada; también los irrespetó y no en las redes, en la cara“.

Esta fue la jugada que hizo Francisco Chaverra en el partido contra Nacional

Aunque muchos se han burlado del jugador por la reiteración de esta jugada que no aporta mucho al desarrollo del juego, parece que para él ya está patentada como algo en su estilo y que es algo que seguirá haciendo, aunque sea, para provocar rojas en el elenco rival.