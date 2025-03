“¿Por qué no lo hace al principio?“, Jugador de Nacional se despachó contra Chaverra por su jugada en el clásico paisa

Uno de los partidos más importantes de nuestro país es el clásico paisa entre Deportivo independiente Medellín y Atlético Nacional. Estos equipos, con el pasar de los años, han incrementado la rivalidad entre ambos, especialmente por demostrar cuál es el verdadero equipo de los paisas, o el más ‘arriero’, según palabras de la región antioqueña. Esto ha alimentado el ego de ambos, a tal punto que se transmita dentro de la cancha la calentura que genera jugar un duelo tan relevante para el FPC, haciendo que sus protagonistas se deje llevar por la emloción y sucedan cosas como las que vimos en el duelo del 23 de marzo.

Y es que una de las cosas más llamativas de lo que llevamos de temporada ha sido la famosa jugada de Francisco Chaverra. El atacante del ‘poderoso’ ha acostumbrado a todos a subirse al balón en medio de una acción de juego, lo que para muchos es provocador y que ya ha despertado una gran polémica. Esto, aunque no sirve para la progresión del ataque, sí ha ayudado a que los rivales reciban tarjetas o queden en desventaja numérica por alguna tarjeta roja, además de dejar bastante caliente el juego, lo que, al parecer, le termina favoreciendo al DIM para poder llevar a cabo su fútbol.

Uno de los que más se ofendió anoche fue el volante de Nacional, Jorman Campuzano, quien, no contento con los golpes propinados a Chaverra, declaró después del partido lo siguiente: “Creo que es respetable, reaccionamos así porque habemos jugadores grandes. No nos gusta ese tipo de provocaciones, esperó que expulsaran un jugador para hacerlo, por qué no lo hizo cuando estaban allá allanados, entonces si te colocas a mirar, siempre lo hace cuando están ganando o cuando tienen una ventaja deportiva, por qué no lo hace al principio de una vez”.