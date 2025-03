“El club no quería contar más conmigo”, exjugador de Millonarios relató como fue su triste salida del equipo

Uno de los equipos que mayor cantidad de jugadores ha sacado de sus fuerzas básicas, a pesar de pasar por malos momentos a lo largo de los años es Millonarios. Los bogotanos han potenciado la producción de futbolistas en sus académicas y de scouting en las distintas regiones del país para seguir manteniendo un nivel óptimo en sus categorías y aportarle al primer equipo con jóvenes promesas de las cuales suelen partir al fútbol del exterior, dejando un buen ingreso económico y haciendo que se reinvierta en la formación de buenos futbolistas.

A pesar de esto, para muchos este no es uno de los mejores exportadores de jugadores en nuestro fútbol, ya que por delante están los siempre presentes, Envigado, Deportivo Cali y hasta Atlético Nacional, aunque, futbolistas como Óscar Cortez, Carlos Andrés Gómez, Emerson Rivaldo Rodríguez o Neiser Villarreal han sabido robarse las miradas de muchos elencos en el fútbol extranjero, siendo este último el próximo en dar el salto, a pesar del lío en el que está metido por la negativa de su agente para renovar con el equipo y dejar plata en las arcas embajadoras, haciendo que el cuerpo técnico y los directivos piensen en no dejarlo jugar mientras se mantenga en esa postura que desfavorezca los intereses de la institución.

Antes de estos jugadores, uno de los canteranos que pintaba para algo grande era Christian Huerfano, quien salió campeón con la institución en el 2017, pero que nunca logró repuntar después de su salida de Millonarios, de la cual dio detalles en medio de un programa de televisión expresando lo siguiente: “El club no quería contar más conmigo, sentían que ya había sido un ciclo cumplido. Ellos se contactaron conmigo, me dijeron ‘pasa esto, sentimos que ya no estás en los planes del club, entonces queremos llegar a un acuerdo contigo para rescindir el contrato y que busques otro equipo’. Mi representante no tenía buena relación con Millonarios, yo debí tomar más decisiones, muchas cosas, dejé las decisiones en manos de él, siento que no debió ser así”.