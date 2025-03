“Disculpa chimba”, Carlos Antonio Vélez no tuvo piedad con Néstor Lorenzo y le dio el ultimátum antes de jugar contra Paraguay

La Selección Colombia se encuentra atravesando un difícil momento, en el que recayeron justo después de perder la final de la Copa América contra Argentina. Al parecer, el golpe anímico para el cuerpo técnico y el plantel ha representado un revés en lo que pueden dar sobre el terreno de juego, ocasionando que se acumulen tres dolorosas derrotas de forma consecutiva y que haya dudas de cara a lo que será la siguiente fecha contra Paraguay.

El gran señalado por los aficionados y periodistas ha sido el entrenador argentino Néstor Lorenzo, quien ha mantenido su forma de juego pese a la cantidad de críticas y los resultados adversos, uno de sus grandes detractores es el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez, quien ha arremetido en su contra varias veces por medio de sus redes sociales, siendo la última la siguiente, donde usó palabras bastante certeras:

“Ya está… con la herida abierta, igual hay que poner los pies sobre la tierra y acabar de una vez con las “justificaciones del fracaso”… que merecíamos más, que jugamos bien (¿qué será jugar bien para el DT?) los árbitros esto y aquello, que la luna, que las estrellas. Basta… hay que ganarle a Paraguay y jugando bien de verdad. No más boquilla y palabrería vana. Con los jugadores que Colombia tiene es IMPOSIBLE jugar mal o perder como hemos perdido. La “mala suerte” te puede afectar una vez, pero 4 veces en los últimos 5 partidos es disculpa chimba. Los partidos no se ganan poniéndose la misma ropa, se ganan haciendo lo correcto, lo que hay que hacer en el momento en el que debe hacerse y con el conocimiento, la autoridad y el don de mando que exige la investidura. Un revés más NO, con lo que ha pasado, es suficiente y sobra. El crédito está al límite“.