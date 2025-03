“Uno no se puede expresar”, jugador de Millonarios reveló la dura situación del equipo con el cuerpo técnico

Uno de los equipos que permanecen en una profunda crisis dentro del Fútbol Profesional Colombiano es Millonarios, donde, a pesar de la esperada salida de Alberto Gamero, la situación empeoró a comparación del año anterior y los fracasos siguen estando presentes a nivel colectivo e individual. El último de ellos fue la derrota en el primer clásico capitalino de la temporada por 3 a 2, don un repaso táctico del rival que, en realidad, mereció una victoria más abultada que Iván Arboleda y Leonardo Castro lograron evitar.

Para los hinchas, David González debe salir de la institución más pronto que tarde, ya que no se está viendo el trabajo en lo técnico, físico ni nominal. De hecho, este es uno de los planteles más cortos entre los equipos grandes, teniendo en cuenta el mal nivel de los futbolistas, las lesiones, sanciones y convocatorias a la selección.

Una de las cosas que terminó de confirmar el mal momento que se vive en la interna del plantel fue las declaraciones de Santiago Giordana en la zona mixta, donde dejó saber que hay fuertes inconvenientes sobre las cosas que se pueden hablar, llegando incluso a multarlos y sancionarlos: “Uno trabaja mucho, pero pasan cosas extra a lo futbolístico que nos está pasando seguido. No quiero hablar mucho porque después nos suspenden el técnico, no cobran multa, uno ya no se puede expresar”

Hinchas de Santa Fe le pegaron tremenda humillada a Millonarios restregándole uno de sus logros en la cara

Justo en la previa al primero de los clásicos, se dio una escena bastante llamativa que le da color a lo que está siendo la jornada de clásicos, ya que los aficionados de Santa Fe desplegaron un tifo mostrando la Copa Sudamericana con la leyenda “Se mira, pero... No se toca”, siendo una cargada bastante legendaria entre equipos capitalinos y alimentando el folklore que tiene uno de los juegos más importantes de todo el país.