“No busquen más el muerto”, Carlos Antonio Vélez fue certero sobre la mala planificación en Millonarios

Millonarios FC atraviesa un momento crítico en el fútbol colombiano, con una serie de resultados negativos tanto a nivel de equipo como individual. A pesar de la salida del técnico Alberto Gamero, la situación no ha mejorado, y la reciente derrota en el clásico capitalino contra Independiente Santa Fe por 3-2 ha generado preocupación. En este partido, Millonarios fue superado tácticamente por su rival, que mereció una victoria más amplia, de no ser por las destacadas actuaciones del portero Iván Arboleda y del delantero Leonardo Castro.

Los seguidores del equipo consideran que la dirección de David González debe finalizar lo antes posible. Argumentan que no se percibe una mejora en el rendimiento del equipo, ni en su táctica, condición física o alineación. Además, señalan que el plantel actual es uno de los más limitados entre los equipos de mayor renombre, debido al bajo desempeño de algunos jugadores, las lesiones, las sanciones y las convocatorias a la selección nacional.

Más allá de la cantidad de malos ratos que pasan los hinchas y staff del club, Carlos Antonio Vélez hizo su análisis de lo que pasa en la interna y los posibles culpables, dejando un mensaje más que certero en sus redes y señalando a varios jugadores y directivos por su mala planificación:

“Es increíble que Millonarios no tenga un lateral izquierdo moderno, fresco y que no le ataquen tanto y tan fácil la espalda… Es increíble que dependa de un “pelao” en la mitad sin ninguna compañía y respaldo… También que deposite todo en un punta de ataque al que se le nota el desgano… En definitiva, no tiene perdón de Dios que se gasten el dinero en lo que se sabía no iba a rentar cuando se debió encausar en los faltantes que se conocían de antemano. ¡Estas debilidades no son de hoy, venían de tiempo atrás… pero el dinero está gastado en nada funcional y operativo… no busquen más el muerto contra la corriente!“.