“Nada personal”, Carlos Antonio Vélez se despachó contra James Rodríguez por la decisión de ir a León y no jugar el Mundial

Una de las desgracias más grandes para James Rodríguez mientras se juega la fecha FIFA y después de la dolorosa derrota contra Brasil en condición de visitante, fue la que le dio la FIFA con la descalificación del Club León de México, donde actualmente milita, del Mundial de Clubes que se jugará a mitad de año en territorio norteamericano. Muchos han salido a cobrarle esto al colombiano, ya que este fue el factor diferencial que lo hizo escoger este equipo en lugar del Junior de Barranquilla, haciendo que ahora se quede sin el pan y sin el queso.

PUBLICIDAD

Entre los que se pudieron contentos y alegres por la noticia están los aficionados del elenco currambero, quienes quedaron bastante molestos con el astro por hacerles el feo y que ahora, quedó viendo un chispero. Eso sí, uno de los máximos detractores del jugador, Carlos Antonio Vélez, no desaprovechó para tirarle sus comentarios por preferir seguir en el extranjero, cobrándole en redes sociales de la siguiente manera:

“Antes de que salgan teorías conspirativas “ingeniosas“ Alajuelense equipo de Costa Rica, demandó la presencia de León en el Mundial de Clubes el año pasado. Y como la FIFA no hizo nada, pasó la demanda al TAS. El 18 de noviembre del 2024 reclamó… Por si acaso, por esas fechas James estaba en el Rayo Vallecano, con quien rescindió contrato en enero del 2025 para negociar con Junior unos días y luego firmar con el León, el 13 de enero de este mismo año seducido, según su propia versión, por el tal Mundial de clubes. Como se nota fácilmente, no es como algunos fans del jugador quieren hacer creer y que es contra él. Es darle el valor de la decisión a quien no lo tiene. ¡Nada que ver el jugador en temas institucionales! Nada personal“.