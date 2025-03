“Uno ve una intención”, Néstor Lorenzo le tiró con todo al árbitro del partido entre Brasil y Colombia

El encuentro entre las selecciones de Colombia y Brasil generó una altísima expectación en todo el territorio colombiano. La afición ansiaba comprobar si el desempeño del equipo nacional, que había ilusionado en partidos previos, era suficiente para competir de tú a tú con una potencia futbolística como Brasil. La duda radicaba en si los resultados anteriores habían sido fruto de la casualidad o eran una muestra del crecimiento del equipo. A pesar de que el entusiasmo se mantuvo hasta el último segundo del partido, un gol de Vinicius Jr. en el tiempo de descuento enfrió las aspiraciones de la selección colombiana y de todo un país.

Más allá del resultado adverso, la preocupación se centró en la grave lesión de Davinson Sánchez, quien sufrió un fuerte golpe en un choque con el portero Allison Becker, quedando inconsciente sobre el terreno de juego. Este incidente generó alarma por su estado de salud. La situación desencadenó una gran polémica debido a la decisión de permitir cambios adicionales en ambos equipos debido a las lesiones. Esta medida eliminó la posibilidad de que Colombia pudiera reclamar una victoria administrativa, lo que aumentó aún más la frustración por el resultado del partido.

Justo después del lamentable pitazo final, Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia, dio unas declaraciones bastante polémicas en la rueda de prensa, donde habló del arbitraje y sus decisiones polémicas, todas a favor de Brasil, hecho que mostró un desbalance en el transcurso del juego, alegando que se ve una intención en el actuar de los jueces: “Estoy desilusionado un poco porque hicimos un gran partido y no nos llevamos nada otra vez. Creo que merecimos más, me quedan muchas dudas con decisiones arbitrales, de las cuales no se puede comentar, pero uno ve una especie de intención“