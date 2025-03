“Pocos equipos someten a Brasil acá”, James destacó juego de Colombia y le tiró al árbitro

James Rodríguez vs Brasil

Lejos de la autocrítica, James Rodríguez sentenció que la Selección Colombia hizo un excelente partido en su derrota ante Brasil de la cual se escudó en gran manera en el árbitro venezolano Alexis Herrera del que dijo siempre le mete pito a La Tricolor y no se explicó el tiempo de adición.

PUBLICIDAD

Tras el compromiso, el centrocampista fue uno de los hombres que atendió a los medios de comunicación y allí tocó estos temas.

En sus declaraciones, el 10 señaló que no se encuentra una explicación exacta y que queda tranquilo porque el equipo viene haciendo las cosas muy bien.

James Rodríguez señala que Colombia hizo un gran partido

“Pocos equipos someten a Brasil acá. Hemos hecho un excelente partido y no encuentro explicación. En los partidos que hemos perdido hemos tenido chances”, señaló el 10 en primera medida.

Vea acá: ¿Qué dice el reglamento sobre los cambios adicionales que hizo Brasil vs Colombia?

James se escudó en el árbitro

Sobre este tema, señaló: “El árbitro no sé de dónde da 10 minutos más. La jugada del choque de Davo (Dávinson) con Alisson fueron máximo 6 más. No sé de dónde da 10 más. Al final ¿qué quería, que ganara Brasil?, no sé”.

“Creo que el empate hubiera sido justo, pero insisto que no sé el árbitro de dónde da esos 10 minutos más. Muy mal y hasta raro porque cuando había dudas era todo para ellos. Este árbitro siempre nos mete pito”, sentenció.

PUBLICIDAD

Sobre lo que viene para el combinado nacional, dejó saber que “Este equipo está muy fuerte física y mentalmente. Tenemos cuatro días para pensar en el martes y ya está. Desde que nos vamos a subir al vuelo toca pensar en salir a ganar”.

“Presión no hay. Cuando hay talento y jugamos bien, presión nunca va a haber. Sí es obligación ganar y esperamos que todo fluya el martes”, finalizó.

Enfocado en lo que viene, pero sin dejar pasar por alto la actuación arbitral, así lució James Rodríguez ante los medios de comunicación tras el partido de Colombia ante Brasil, señalando además que se hizo un excelente partido.