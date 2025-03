Sorpresa en la radio: El Vbar de Caracol Radio despidió a 9 de sus talentos de forma repentina

Uno de los programas más conocidos de nuestro país en la radio es ‘El Vbar’ de Caracol Radio, mismo que se ha ganado un lugar entre los futboleros de nuestro país por la información que suelen dar y los invitados que asisten allí de forma recurrente, que resultan bastante interesantes para todos los que siguen de cerca al Fútbol Profesional Colombiano y sus relacionados. La presencia infaltable de Diego Rueda, lo ha hecho un constante en las charlas sobre el deporte rey, además de generarle un fuerte fandom en redes por la cantidad de seguidores que usan sus redes para informarse a diario.

PUBLICIDAD

Asimismo, y como suele pasar en una nación crítica como Colombia, hay quienes atacan constantemente las formas de informar de este programa, donde ya ha habido muchos deslices que los ha puesto en el ojo del huracán, haciendo que haya aquellos que consideran que todo lo que allí se dice, es lo opuesto a lo que sucederá.

Más alá de su fama y diversas opiniones de sus oyentes y seguidores, se dio a conocer hace apenas pocos instantes a la prensa, de forma exclusiva, que nueve periodistas de El Vbar que no son de planta saldrán de forma repentina, entre los que se encuentran: Melisa, Bedoya, Fabián Vargas, Macnelly Torres, Rafa Villegas, Andrés Pérez, Ana Navarrete, Yorly Rincón y Aldo Leao Ramírez.

Periodista de Caracol Radio arremetió contra James Rodríguez: “Que se acabe ese pechiche en la Selección”

Es por esto que en medio del reconocido programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, se dio un acalorado debate sobre la presencia del volante ofensivo en el equipo, donde el periodista Giovanni Cárdenas se despachó contra el 10: “Es mentira que en su momento, cuando James no estaba bien, Reinaldo dijo no porque necesito jugadores al 500% y se molestaron. Hay mucho arrurú arrura con él, mucho pechiche con James, que se acabe ese pechiche en la selección Colombia, o está bien o no está bien”.