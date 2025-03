Media titular de la Selección Colombia: los 11 apercibidos que no pueden ver otra amarilla

Previo al duelo de la Selección Colombia en su visita a Brasil, por la Eliminatoria Suramericana, son 11 los jugadores que están apercibidos y de recibir otra tarjeta amarilla serán suspendidos.

PUBLICIDAD

En caso de ser amonestado alguno de los presentes en la lista, no estarán disponibles para Néstor Lorenzo en el juego del próximo martes ante la Selección de Paraguay.

Dentro del listado destacan varios jugadores que son titulares habituales como los son Camilo Vargas, Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Johan Mojica, Jhon Arias y Luis Díaz.

Jugadores apercibidos en la Selección Colombia

Camilo Vargas Jhon Lucumí Carlos Cuesta Daniel Muñoz Johan Mojica Kevin Castaño Juan Camilo Portilla Jhon Arias Jorge Carrascal Juan Fernando Quintero Luis Diaz

Vea acá: “Las dos partes quieren”, Nacional tiene hablado a jugador de Selección para el segundo semestre

Estos once jugadores de la Selección Colombia son los que deben de tener cuidado especial de no ver la tarjeta amarilla o no podrán estar disponibles para el siguiente encuentro ante Paraguay.