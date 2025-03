“Vive en otro mundo”, Carlos A. Vélez dice que escuchar a Néstor Lorenzo lo pone nervioso

Carlos Antonio Vélez sorprendió con una postura sobre el técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, del que dijo le da nervios escucharlo hablar y prefiere evitarlo porque anda en un mundo de fantasía.

El analista dedicó unos buenos minutos de su programa matutino para hablar del seleccionador nacional, de cara a los partidos de la Eliminatoria ante Brasil y Paraguay.

Entre otras, reprochó al argentino por criticar la intensidad de juego en Arabia y Colombia, pero no tener el mismo criterio de ligas como las de México, Rusia o USA, que, según él, están muy por debajo.

Carlos Antonio Vélez se pone nervioso escuchando a Néstor Lorenzo

Al respecto, señaló: “Me dan muchos nervios escuchar hablar a Lorenzo (Néstor). Suelo no escucharle las conferencias de prensa. Primero, porque es saca-piedra y, en segundo lugar, porque vive en otro mundo, vive en el mundo de la fantasía. Él se imagina cosas y las hace realidad”.

Y pasó al punto de las ligas: “Leo que criticó a Jhon Durán por ir a jugar a Arabia que porque no tiene mucha exigencia. Hasta ahora solo se ha referido a esa falta de intensidad a la Liga de Arabia y la de Colombia, pero no ha dicho nada de la rusa, de la mexicana o de la MLS de donde habitualmente llama jugadores. No entiendo”.

“Crítica a Durán por estar en la Liga Saudí, pero no le dice nada a James Rodríguez que está en la mexicana, por debajo de la Saudí, pero tampoco a los de la rusa o la MLS. Mejor calladito, hermano”, reprochó.

“Lorenzo, ya hermano. Prepare al equipo para que juegue mejor y agradezca a Dios que el margen de clasificación es muy pequeño (…) Más fácil no se la pueden poner y dedíquese a elevarle el nivel al equipo que no lo ha hecho, a elegir bien los jugadores, elegir bien el 11 inicial, el plan de juego y los cambios”, concluyó al respecto.

Certero, como casi siempre, lució Carlos Antonio Vélez que en esta ocasión reprochó el doble criterio de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia sobre las ligas en las que actúan los diferentes convocados.