“No vine a imponer nada”: Matheus Uribe habló sobre su ‘culpabilidad’ en la salida de Efraín Juárez

Matheus Uribe regresó a Atlético Nacional luego de ocho años en el exterior. Sin embargo, su fichaje levantó polémica porque Efraín Juárez dio a entender que renunció porque a él no le consultaron para esta contratación.

El futbolista finalmente habló sobre esta situación y dejó claro que se sintió culpable de la salida del técnico que sacó bicampeón al equipo, pero no entendió el motivo.

Matheus Uribe concedió una entrevista con Diario As donde habló acerca de su llegada al cuadro ‘Verdolaga’ y confesó que sintió la responsabilidad en la salida de Efraín Juárez, aunque nunca tuvo la oportunidad de conversar con él para aclarar la situación.

“Me sorprendió porque yo llego a hacer los exámenes médicos y me dijeron que el profe se iba. Yo nunca en mi vida he cruzado con él, ni me he saludado con él y cuando llegué me sentí preocupado porque pensé que era por mí, pero eso es un tráfico de información en la que hay tres versiones, la del uno, la del otro y la verdad”.

Asimismo, Uribe dejó claro que le hubiera gustado ser dirigido por Juárez y que su experiencia en el fútbol internacional no hubiera impedido ser uno más del grupo:

“Yo vine a aportar, no vine a imponer nada, soy un peón. Siempre quise hablar con él, y creo que el trabajo que él estaba haciendo era bueno, los comentarios de los compañeros eran que el día a día era espectacular, entonces me interesaba llegar a ese Nacional competitivo, a ese Nacional campeón. Me sorprendió la decisión del profe y no sabemos las razones. Se habla mucho, pero no sabemos lo que pasó. Me quedé con las ganas de hablar con él y ya está. Lo importante es lo más beneficioso para el club”.