“Les tiene que pasar por encima”, periodista pordebajeó a los rivales de Once Caldas en la Copa Sudamericana

Después de que se hiciera el sorteo de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, varias han sido las polémicas alrededor de los equipos que comparten zona con los equipos colombianos, aunque, en su mayoría, los comentarios se han centrado en el optimismo, pues se espera que los cuatro elencos tengan una buena presentación, cosa que hace bastante no sucede y que nos ha bajado la relevancia a nivel continental por el crecimiento de los demás países.

PUBLICIDAD

En primer lugar, para Atlético Nacional y Bucaramanga el reto es grande, ya que no quedaron en los grupos más accesibles y deberán hacer un doble esfuerzo si planean avanzar lo más posible en busca de la ‘gloria eterna’, en especial por el lado del ‘verde’, ya que la inversión económica se planteó con el objetivo de ganar el trofeo. Mientras que, el Once Caldas y el América buscarán hacer lo propio en la Sudamericana, donde, pese a la presencia de varios campeones continentales y gigantes en sus países, tienen la obligación de hacer una buena presentación e imponerse sobre rivales de menor envergadura que los que compiten en la Libertadores.

En el marco de lo que nos dejó el sorteo, el periodista Julián Céspedes se ha centrado en dar su opinión sobre lo que debería ser la presentación de cada club colombiano según en grupo que les correspondió, dejando varias joyitas, entre ellas, la bajada de caña que le pegó a los rivales del Once Caldas mediante el siguiente mensaje: "Ni Gualberto, ni Unión Española; no vengan ahora con que son equipos parejos al Once, campeón libertador. El equipo del Arriero les tiene que pasar por encima. Fluminense, en el Palo Grande, les cuesta. Dejemos la vaina de sentirnos perdedores porque son brasileños; a por la gloria Once“.

Le puede interesar: Este es el calendario tentativo de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana