“Están obligados a tragarse los malos arbitrajes”, Carlos Valdés tildó de cobardes a los dirigentes del FPC

Una de las grandes crisis que ha tenido nuestro Fútbol Profesional Colombiano en los últimos meses y años ha sido el mal arbitraje que viene acompañando a las competiciones, haciendo que se presenten múltiples protestas de parte de los equipos, jugadores, cuerpos técnicos y hasta directivos, cosa que no gusta mucho ni en la Dimayor, ni en el comité arbitral, que han decidió resolver imponiendo sanciones a las diferentes instituciones y silenciando la opinión de cada detractor.

Esta situación impulsó a una de las protestas más recordadas de los últimos tiempos, cuando en el segundo semestre del 2024, los jugadores del Atlético Bucaramanga salieran al terreno de juego con unas cintas en su boca, expresando el silencio que los obligó a mantener la Dimayor, ya que habían sancionado a su entrenador en aquel momento, Rafael Dudamel, y a Fabián Sambueza por criticar a los árbitros del juego ante Boyacá Chicó.

Ante esto, el periodista de ESPN, Carlos Valdés, hizo una fuerte crítica con respecto a la situación arbitral del país y las sanciones que se imponen a todos los que critican en ruedas de prensa, caso de David González, quien se despachó después del duelo ante el Junior de Barranquilla y que ahora se perderá los dos clásicos ante Santa Fe: “Me parece que se hace así para un tema político, para que usted no hable de la institución, de los que son la cabeza y que han intentado llevar la competencia en Colombia. Creo que no fue irrespetuoso, me parece severo, pero me parece más cobarde de los directivos y del arbitraje, de los que no quieren que se pueda mencionar nada sobre ellos. Es como si los técnicos y los futbolistas, que son los protagonistas, están obligados a tragarse los malos arbitrajes, les guste o no les guste, porque no se puede hablar de él”.