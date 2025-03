“Después de lo que pasó entre nosotros”, portero de España frenó en seco a periodista

La relación entre Unai Simón y el periodista Fernando Burgos está lejos de ser cordial. Este martes, en plena rueda de prensa con la selección española, el guardameta del Athletic Club y de La Roja protagonizó un momento tenso al negarse rotundamente a responder una pregunta del comunicador de Onda Cero.

Todo ocurrió cuando Burgos cuestionó a Simón sobre la reunión que los capitanes de la selección habían tenido con el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Pedro Rocha Louzán.

Sin embargo, la respuesta del arquero dejó a todos sorprendidos: “Con todo el respeto a los compañeros y demás, después de lo que pasó entre nosotros en Alemania... no te voy a contestar. Es una decisión por mi parte, no por la selección ni nadie. Por mi parte”.

El origen del conflicto de Unai Simón con el periodista

La negativa de Unai Simón no fue casualidad. Su rechazo a responder a Fernando Burgos tiene raíces en un enfrentamiento verbal ocurrido tras el partido entre España y Alemania en la Eurocopa 2024. En aquel entonces, el periodista calificó el juego del equipo germano como “sucio”, a lo que Simón reaccionó con incredulidad.

“¿Te refieres a Alemania o a España? Me sorprende hasta que lo digas de ellos”, respondió el arquero.

Burgos trató de aclarar su comentario, pero la tensión ya estaba instalada. Días después, el periodista no ocultó su molestia y arremetió en su programa radial: “Es un marciano. Que no venga más por aquí que no quiero ni verlo”.

Un gesto que genera reacciones

El nuevo episodio entre Simón y Burgos ha dividido opiniones en redes sociales. Mientras algunos aplauden la postura del portero, otros consideran que un futbolista profesional debe responder a la prensa sin importar diferencias personales.

Lo cierto es que la relación entre Unai Simón y el periodista Fernando Burgos está rota y así quedó evidenciado en público en una rueda de prensa que hace eco en todo el planeta.