Dimayor cambió la programación del clásico Santa Fe vs Millonarios y cuatro partidos más del FPC

Millonarios vs Santa Fe

Mientras se juega el partido Once Caldas vs Independiente Santa Fe, Dimayor dio a conocer el cambio de horario que sufrirán cinco partidos por temas logísticos.

En primer lugar, la Dimayor explicó que los cambios de horarios se debe a temas logísticos, aunque no explicaron el motivo de fondo. En el caso de Santa Fe, corrieron un día de sus dos partidos teniendo en cuenta que no se puede jugar dos partidos en un lapso menor a 72 horas.

Por otra parte, el partido Águilas Doradas vs América de Cali, que se había programado para jugar en El Campín de Bogotá, parece que todavía no encuentra plaza, así que nuevamente se postergó y todavía no tiene fecha:

La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar que por motivos logísticos tendremos lo siguientes cambios en la programación:

Santa Fe vs. Bucaramanga – miércoles 19 de marzo, 6:30 P.M

⁠Boyacá Chicó vs. Deportivo Pasto, sábado 22 de marzo, 2:00 P.M

⁠La Equidad vs. Fortaleza CEIF, sábado 22 de marzo, 4:10 P.M

⁠Deportivo Pereira vs. Once Caldas, sábado 22 de marzo, 6:20 P.M

⁠Santa Fe vs. Millonarios, 22 de marzo, 8:30 P.M

Por último, el encuentro entre Águilas Doradas y América de Cali, válido por la fecha 4 de la Liga BetPlay DIMAYOR I-2025, será reprogramado tras dificultades para disputar el juego en Bogotá.

Oportunamente, se informará el día y la hora del encuentro.