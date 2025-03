Bucaramanga se quiere adelantar y se puso en contacto con técnico que tuvo entrevista con Santa Fe

Atlético Bucaramanga también se quedó sin entrenador luego que le comunicaran a Gustavo Florentín que no continuarían su proceso por conseguir apenas una victoria, tres empates y cuatro derrotas en ocho partidos, además de perder la final de la Superliga ante Atlético Nacional.

Entonces, la directiva ya se puso a trabajar en el próximo cuerpo técnico y parece que se pusieron en contacto con un entrenador que también quería el ‘León’.

Han pasado casi tres semanas desde que Santa Fe se quedó sin director técnico tras la salida de Pablo Peirano y muchos nombres han sonado para reemplazarlo, incluyendo el de Jorge Bava, el uruguayo que también estaba en carpeta de Vélez Sarsfield.

Incluso, el propio entrenador confesó que tuvo una entrevista con Santa Fe, pero no dio mucha esperanza para ser contratado: “Desde Independiente Santa Fe ya me entrevistaron y demás. Es algo similar a lo de Vélez Sarsfield, tuve la oportunidad, estando en Liverpool, pero no quería cortar el proceso en ese entonces, pero se va mirando con calma. Además, en Santa Fe se lo toman con un poco más de detenimiento que en Vélez, gracias a la manera como se disputa el torneo y su formato. Justamente, eso hace que lo lleven con tranquilidad, esperen, analicen y tomen la decisión después, no esta misma semana”.

Entonces, según reportó Carlos Alemán, el ‘Leopardo’ estaría buscando también a Jorge Bava para armar rápidamente su proyecto de cara a la Copa Libertadores. Además, el periodista de Win Sports informó que, hasta el momento, no hay ningún avance con Santa Fe.

Será necesario esperar para saber si Jorge Bava finalmente llega al fútbol colombiano o si se quedará en Vélez Sársfield de Argentina.