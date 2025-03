“Hay influencia de empresario”, Carlos Antonio Vélez lanzó delicada conclusión por convocatoria de Colombia

Carlos Antonio Vélez hizo su análisis de la más reciente convocatoria de la Selección Colombia y concluyó que se denota la influencia de un empresario a la hora de elegir a los jugadores.

PUBLICIDAD

Este jueves, Néstor Lorenzo dio a conocer el listado de 26 futbolistas con los que afrontará los partidos contra Brasil y Paraguay, en la que muchos no quedaron conformes.

Uno de ellos fue el analista que sacó sus conclusiones y se atrevió a apuntar qué jugadores no deben estar más en la Tricolor.

Carlos Antonio Vélez y sus dudas en la convocatoria de Selección Colombia

Al respecto del llamado, el periodista señaló que “como todas las que hacen los técnicos, generan todo tipo de dudas, incertidumbres, más sombras que luces, más interrogantes que respuestas”.

Sin embargo, “hay al menos tres casos puntuales que me llevan a la conclusión que en la Selección nacional hay influencia de empresario y que se respeta mucho el club de amigos”.

Vea acá: Así quedaron definidos los bombos del sorteo para la fase de grupos de la Copa Libertadores

“Hay una mezcla entre el empresario y los amigos que creí que, con la salida de Pascual Lezcano, el gran virus autorizado por Pékerman (José), esto había terminado, pero no, parece que está para peor. Cambiamos la tonalidad argentina por la colombiana”, sentenció.

PUBLICIDAD

Fue allí que pasó a los nombres directos: “Hay casos inexplicables; el primero es David Ospina: tiene una trayectoria respetable, pero su presente es una curva descendente evidente en ese tipo de profesiones. Es un arquero bueno, pero con un ciclo cumplido y no hay que rendirle homenajes. Hay arqueros mejores y no me digan que Mier (Kevin) juega mucho con los pies y ese no es el estilo de la Selección (…), para mí es Mier”.

Además, “En el caso de Romaña (Jhohan), a mí no me pueden meter que Yerry Mina -que se mantiene lesionado, es un tiro al aire, un lenteja de novela y cumplió su ciclo hace años-, que por ahí en un tiro de esquina la puede meter de cabeza, entonces ese es el aval. Estamos jodidos pensando que los tiros de esquina nos van a resolver los problemas. Romaña es mucho más y hay 4-5 del medio colombiano que detesta el técnico, que se mantiene en los estadios. Yo por eso digo que él va al Campín es a comer lechona”.

“El otro es el de Román (Andrés), entre él y Marino ganaron un título. El lateral desde hace rato viene demostrando que es convocable. No es mejor que Muñoz (Daniel), pero sí lejos mejor que Arias (Santiago)”, agregó.

“Me da pena con ellos. Arias, Mina y Ospina, pero hay mejores en la Selección nacional y queda claro que no se respeta la meritocracia, que la convocatoria se hace a 6 u 8 manos, cuando debería ser a 4, entre el técnico y su asistente”, insinuó sobre la influencia.

Al final, dejó claro que “No hay tarea más sencilla hoy que clasificar al Mundial con siete equipos. A mí no me van a endulzar con su cuento”.

Concluyente, así se mostró Carlos Antonio Vélez con la convocatoria de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia y señaló que se nota la influencia de un empresario a la hora de elegir los llamados.