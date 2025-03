“Carece de fundamento”, equipo del FPC desmintió públicamente a polémico periodista

Deportivo Pasto le salió al paso al reconocido periodista Jaime Dinas al club incluso desmintió públicamente por una afirmación que lanzó en la noche de este jueves.

PUBLICIDAD

El señalado comunicador había manifestado que un grupo de grandes inversionistas del exterior quiere adquirir acciones de varios equipos del fútbol colombiano entre los que se encuentran América de Cali y Once Caldas.

Además, aseguró que ya habían adquirido un alto paquete accionario del cuadro nariñense.

Deportivo Pasto desmintió a Jaime Dinas

Puntualmente, el periodista aseguró que “el 65% acciones del Pasto fueron adquiridas por un Grupo Inversor”, algo que negó tajantemente el club.

Vea acá: Gerard factura, pero también llora: Piqué rompió en llanto en pleno juicio

“Grandes Inversionistas del Exterior quiere adquirir acciones de Equipos Liga @Dimayor: el 65% acciones del Pasto fueron adquiridas por un Grupo Inversor, que ahora buscará comprar gran parte del Once Caldas, además del tema @AmericadeCali que se está manejando con mucha prudencia e inteligencia, para que los Gómez Giraldo NO tenga nada que ver en el manejo administrativo y deportivo de la institución”, señaló Jaime Dinas.

Ante esto, el cuadro del sur del país salió a corregir en público la situación, además de explicar que su figura legal impide eso, entonces que carece de todo fundamento.

PUBLICIDAD

“Esta información carece de fundamento debido a que, nuestro club, es una Asociación y no una Sociedad Anónima; por lo tanto, se compone por Asociados y no por Accionistas. De esta manera, no hay un paquete accionario vendido o a la venta porque su figura legal no lo permite”, aclaró el club.

De esta manera, Deportivo Pasto desmintió públicamente a Jaime Dinas, dejando claro que no se ha vendido el 65% de acciones y que ni tienen esa figura porque ellos se componen es de asociados.