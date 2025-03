“Cada uno pensará lo que quiere”: Larry Vásquez contó la verdad de su salida de Millonarios

Larry Vásquez actualmente juega en el Amazonas de la segunda división de Brasil, luego de su paso por Bucaramanga y por Millonarios. El mediocampista explicó cómo fue su salida de ambos equipos.

Larry concedió una entrevista al programa ‘El VBar’ de Caracol Radio, donde le preguntaron cómo se dio su salida de Millonarios, y aunque él confesó que no quiso irse, pero entendí que no iba a hacer parte del proyecto, así que prefirió buscar otro equipo: “A mí me costó mucho asimilar esa decisión de salir de Millonarios, si bien había renovado por dos años. Dentro del proyecto y lo que tenían en mente, pues yo no estaba en los planes y eso es entendible. Cada uno pensará lo que quiere, pero acepté esa decisión con profesionalismo y carácter y tomé la decisión de Bucaramanga. Dudamel fue influyente. Volver, siempre para mí va a ser un honor, no puedo esconder el cariño que tengo por Millonarios, allí cumplí mi sueño, lo que pasó, el penalti, los hinchas me lo recuerdan y si se da la oportunidad de volver como jugador o más allá, siempre voy a estar encantado de volver a Millonarios”.

De igual manera, Vásquez se refirió al motivo por el cual decidió irse del Bucaramanga en las primeras fechas del campeonato y dejó claro que le dio prioridad a su vida personal: “El hecho de que haya salido no quiere decir que me estuviera sintiendo mal. Solo tomé una decisión y eses es el costo y también el beneficio que se puede llegar a tener. Siento que si bien íbamos a tener la oportunidad de Libertadores, estoy es una etapa de mi carrera en la que debo priorizar otras cosas en mi vida”.