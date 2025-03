“Qué manoseada te están metiendo”, periodista mandó fuerte mensaje a Kevin Mier por el feo que le hicieron en la Selección

Una de las grandes ausencias en la convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos de la Selección Colombia contra Paraguay y Brasil es la de Kevin Mier. El golero, canterano de Atlético Nacional, lleva varios meses brillando en México, donde ya es considerado pr muchos el mejor portero de la liga, a pesar de sus constantes incursiones con el balón fuera del área, que les han costado un par de goles.

Sin duda, una de sus grandes características es los reflejos felinos con los que cuenta, por su altura y contextura, mismos que lo hicieron brillar en su anterior equipo y que ha causado que los hinchas de Nacional y de otros elencos exijan su pronta inclusión en la tricolor, donde, al parecer, aún no tiene cabida para Lorenzo, ya que no han sido parte del proceso así como Montero y Ospina, quienes ya llevan varios años estando en la suplencia detrás de Camilo Vargas.

Uno de los mayores detractores del ‘feo’ que le hicieron a Mier es el reconocido periodista Julián Céspedes, quien se ha hecho famosos por sus controversiales opiniones marcadas por el regionalismo y favoritismo a los equipos antioqueños. Esta vez, lanzó fuertes comentarios en contra de la gestión de Lorenzo y los llamados al combinado patrio: “Que manoseada tan impresionante la que le metieron a Kevin Mier con selección”, “Lorenzo le está metiendo la mano” y “Ese muchacho va a resultar en otra selección, en otro cuento. Qué manera de moverse los empresarios”.

Además de esto, posteó lo siguiente que también siguió creando polémica: "Me perdonan. Pero ni David Ospina, ni Álvaro Montero hoy son arqueros de selección. La rosca existe y muestra de ello es la convocatoria de arqueros. Los porteros de selección no están hoy en nuestro fútbol, tenemos a los mejores afuera. Recambio no hay, empresarios sí“.