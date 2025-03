Panelistas partidarios de DIM se agarraron duro y dejó la renuncia de uno de ellos al aire

Juan Carlos Aristizábal y Marco Antonio Hoyos, dos panelistas partidarios de Deportivo Independiente Medellín, tuvieron una acalorada discusión en el programa Al Rojo Vivo en el que se dio una renuncia y la silenciada de uno de ellos al aire.

La situación subió a tal nivel que ha hecho eco en varias plataformas en donde los usuarios han comentado de manera irónica acerca del ‘excelente’ ambiente laboral que se vive.

Todo se derivó tras el irrespeto que se vivió entre compañeros y luego el tema llegó al punto de que le cerraran el micrófono a uno de ellos.

Pelea entre periodistas del DIM

El primero en alzar el tono fue Juan Carlos Aristizábal que reclamó: “Estoy esperando. Hace media hora pedí la palabra”.

Ante esto, llegó la descuadernada de Marco Antonio Hoyos que le dejó claro: “No lo voy a dejar hablar por grosero, hermano. Uno no puede amenazar a un compañero al aire. A mí me da pena con usted. Comportémonos, pues. A mí me respeta el programa y respeta a los compañeros”.

“Me retiro del programa hoy porque no dejan hablar”, respondió Aristizábal.

La calentura fue tal, que Hoyos pidió: “Me desconecta a Aristizábal. Acá no vas a venir a amenazar a nadie. Abrite pues, hermano. Respeta a la gente. Cállate hermano”.

Acalorado momento entre Juan Carlos Aristizábal y Marco Antonio Hoyos en el programa que en verdad estuvo Al Rojo Vivo y en el que se dio hasta la renuncia al aire.