Juan Fernando Quintero podría dejar al América ‘viendo un chispero’ ante el interés de un gigante del continente

Uno de los fichajes más importantes en la historia del Fútbol Profesional Colombiano y del América de Cali fue el de Juan Fernando Quintero, que llegó al país después de salir campeón de la Copa Sudamericana con Racing Club de Avellaneda y saliendo como figura de la misma competición. Aunque para muchos era imposible que esta operación se diera, Tulio Gómez nunca desconfió y logró reunir el capital necesario para suplir el pedido de los argentinos, pagándoles alrededor de 2.5 millones de dólares y arrebatándoles a uno de los jugadores que mayor cariño había despertado en aquella hinchada.

Este motivo ha hecho que los propios aficionados del equipo ‘Escarlata’ saquen pecho por el logro de traer figuras de este calibre a nuestra liga, aún más sabiendo que se pagó por el fichaje y que no llegó como agente libre que es a lo que estamos más acostumbrados con respecto a los hombres que suele contratar los equipos grandes de la Liga BetPlay.

A pesar de esto, desde Argentina no llegaron las mejores noticias, ya que en medio de un reconocido programa radial sobre fútbol, e comentó sobre el deseo, tanto de River, como del jugador, de que sus caminos se vuelvan a unir en un futuro, cosa que podría no estar tan lejos, ya que el equipo millonario estaría dispuesto a pagar por él con tal de tenerlo: “Lo que tengo es que, de un lado y del otro, River y el entorno de JuanFer, creen que todavía queda un episodio más de JuanFer en su vida futbolística con la camiseta de River, que creen que en algún momento los camino se van a volver a unir. Gallardo lo quiere, intento traerlo en este mercado de pases, no se pudo por el tema familiar. Yo sé que JuanFer con Gallardo también tiene esa debilidad de querer estar con él, por lo tanto, en algún momento, no me animo a decir junior, pero no muy lejano, los caminos se van a volver a unir”