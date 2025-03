José Néstor Pékerman confesó que llevó el proceso JuanFer Quintero tal cual como con Messi

Para José Néstor Pékerman, los jugadores talentosos como James Rodríguez o Juan Fernando Quintero, son una debilidad, y con ambos, asumió un rol de padre cuando fue entrenador de la Selección Colombia.

PUBLICIDAD

El experimentado técnico concedió una entrevista con TyC, donde recordó su conversación con Carlos ‘Piscis’ Restrepo para que convocara a JuanFer al Sudamericano.

Vea acá: “Hay que ser prudentes”: Falcao dejó claro que no apresurará su recuperación por contundente razón

José Néstor comenzó recordando los primeros años de Quintero, diciendo que sin importar donde jugara, él intentaba ir a verlo porque quería tenerlo en la Selección Colombia.

“JuanFer era increíble, debuta a los 19 años y lo veo por primera vez estando en el banco de Nacional. Si yo sabía que iba a estar, me iba a verlo así fueran 10 o 15 minutos. Los ‘10′ todavía siguen en Colombia, lo convoco para fecha FIFA, le dije que me entusiasmaba verlo jugar y lo convoqué para que se adaptara".

Entonces, cuando llegó ese llamado, a tan temprana edad, le dijo que debía entender que estaba en las mismas condiciones que otros jugadores:

“Yo te pido cosas importantes, no vengas como el chico a ver lo que te gustan, tus ídolos, no les pidas autógrafos ni nada, vienes a ser igual, tienes que ser natural”.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no entendía por qué no hacía parte de la nómina de la ‘Tricolor’ de cara al Sudamericano Sub-20 así que habló con el ‘Piscis’ Restrepo, quien no tenía considerado llevar a JuanFer, pero tal parece que la conversación con el argentino lo convenció:

“Faltaba un mes para el Sudamericano, me extraña que no estés en la Selección - pero JuanFer dijo que lo sacaron hace 20 días y no sabe por qué, pues no tuvo un problema - No quiero interferir con trabajo de las juveniles, pero dame el teléfono del entrenador para ver si lo que me dices es cierto

Él dijo que tenía los cupos cubiertos, pero llamo a JuanFer, hablé con el entrenador, vas al Sudamericano y vas a demostrar que te vas a ganar el lugar".

Pékerman también habló del gol que consiguió Juan Fernando Quintero en el Mundial de Brasil 2014 y aseguró que su proceso fue similar al de Lionel Messi:

“La idea era como me pasó con Messi, le dije que tuviera paciencia. Con Costa de Marfil lo pongo media hora, entre y hace el gol. A JuanFer no hay que tratar de entenderlo, hay que quererlo”.

*Ver a partir del minuto 25**