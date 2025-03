Figura del Gol Caracol quería a Aldair Quintana y Duván Vergara en la Selección Colombia

Este jueves 13 de marzo se reveló la lista de convocados para la Selección Colombia de cara a los partidos frente a Brasil y Uruguay por la fecha 13 y 14 de las eliminatorias al Mundial.

PUBLICIDAD

Muchos comentarios surgieron sobre la presencia de algunos futbolistas en la nómina, pero Norberto Peluffo, figura del Gol Caracol, confesó que le hubiera gustado ver a Aldair Quintana y Duván Vergara en esta convocatoria.

Vea acá: Santa Fe sobre la sanción: “conforme a la legislación colombiana y al régimen de la FIFA”

Norberto Peluffo habló en ‘Jugada Maestra’ precisamente sobre la convocatoria que emitió Néstor Lorenzo para la doble fecha que comenzará la próxima semana, pero confesó que le hubiera encantado ver a Aldair Quintana y Duván Vergara en esa lista:

“Aldair Quintana y Duván Vergara, me parecen extraordinarios y me faltaron en la Selección Colombia. En el caso del guardameta ha respondido en el arco y respecto al de América de Cali, para mí, es uno de los mejores extremos del país y me encanta lo que hace en la cancha”,

Peluffo también dijo que entiende los motivos por los cuales Lorenzo sigue apostando por jugadores como David Ospina y Santiago Arias, pero cree que hay otros en buen momento que también hubieran podido ser convocados, e incluso, están en mejor momento:

“Pudieron haberle dado la oportunidad a otro arquero. Entiendo que Néstor Lorenzo es coherente y lleva jugadores importantes, como Santiago Arias, David Ospina, en fin. Pero sí considero que Aldair Quintana ha hecho méritos y lo merecía. Además, también se podría tener en cuenta a Kevin Mier, que es internacional, lo han llamado, lo quieren en el fútbol europeo“.

¿Cuándo son los partidos de la Selección Colombia?

El primer encuentro, frente a Brasil, será el próximo jueves 20 de marzo a partir de las 7:45 de la noche. Luego se medirá a Paraguay en Barranquilla el martes 25 de marzo a las 7:00 p.m.