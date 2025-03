“Es un niño”, Juan Fernando Quintero habló de su cruce con Marino Hinestroza

Juan Fernando Quintero y Marino Hinestroza compartirán concentración en la Selección Colombia, tras el cruce que se dio en la pasada fecha del fútbol colombiano en el Nacional América y el 10 habló de lo sucedido.

PUBLICIDAD

Con su experiencia, el centrocampista le bajó el tono a lo sucedido y dejó claro que para él son cosas normales del fútbol a lo que ni él le dio trascendencia porque ni notó algo ofensivo en su contra.

Ambos fueron llamados por Néstor Lorenzo para los partidos de la Eliminatoria Suramericana rumbo al Mundial de 2026 ante Brasil y Paraguay. Además de ellos, David Ospina (Nacional) y Álvaro Montero (Millonarios) son los otros dos citados desde el fútbol colombiano.

Juan Fernando Quintero llenó de elogios a Marino Hinestroza

En entrevista concedida a Win Sports, el centrocampista de América de Cali se refirió a lo sucedido y de paso destacó las condiciones del extremo de Atlético Nacional.

Vea acá: Hijo del Bolillo Gómez asumirá rol de DT en banquillo de equipo de primera división en Colombia

“Hoy lo vemos que llega a su primera convocatoria con nosotros y la verdad que estoy muy contento por su presente. Obviamente vamos a arroparlo, hacer que se sienta resguardado, con confianza y que haga las cosas que viene haciendo. Al final su presente es lo que lo lleva a la Selección Colombia. Es un mérito individual de él que va a llegar a representar a nuestro país con toda responsabilidad. Esperamos cobijarlo, que se sienta importante y a gusto por parte de nosotros”.

“Tiene un gran presente y está aprovechando la oportunidad en Nacional que es el actual campeón y él es importante. Es un gran jugador y me alegra mucho por él. Para el fútbol colombiano va a ser muy importante”

PUBLICIDAD

Quintero sobre cruce con Marino Hinestroza

“Paso eso contra Nacional. No había ni siquiera caído en cuenta de lo que pasó con Marino, pero no me tomo nada absolutamente personal. Son cosas del partido que quedan ahí. Seguramente fuera del campo es diferente. Somos ganadores y nos gusta competir sin faltar el respeto al otro. De una u otra forma el fútbol te lleva a eso”.

“No pasa nada. Ya nos vamos a ver y en realidad es muy joven. Es un niño que hoy tiene un gran presente. Yo también pasé por esa edad. De una u otra forma hay que crecer en muchos aspectos. Yo realmente no sabía qué había pasado porque estaba concentrado en un tiro de esquina que, de hecho, tiré una pelota muy mala, pero en general eso no cambia nada. Eso queda en el juego y me di cuenta hasta el otro día. Él es un gran jugador, es muy joven y seguramente va a aprender”.

Convocatoria Selección Colombia vs Brasil y Paraguay

Álvaro Montero – Millonarios F.C. (COL)

Camilo Vargas – Atlas F.C. (MEX)

Carlos Cuesta – Galatasaray S.K. (TUR)

Cristian Borja – Club América (MEX)

Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)

David Ospina – Atlético Nacional (COL)

Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)

James Rodríguez – Club León (MEX)

Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)

Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)

Jhon Arias – Fluminense (BRA)

Jhon Córdoba – F.C. Krasnodar (RUS)

Jhon Jáder Durán – Al-Nassr F.C. (KSA)

Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)

Johan Mojica – R.C.D. Mallorca (ESP)

Jorge Carrascal – F.C. Dínamo Moscú (RUS)

Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)

Juan Fernando Quintero – América de Cali (COL)

Kevin Castaño – River Plate (ARG)

Luis Díaz – Liverpool F.C. (ENG)

Luis Sinisterra – A.F.C. Bournemouth (ENG)

Marino Hinestroza – Atlético Nacional (COL)

Rafael Santos Borré – S.C. Internacional (BRA)

Richard Ríos – Palmeiras (BRA)

Santiago Arias – E.C. Bahía (BRA)

Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)