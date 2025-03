“Son más de 100 las hojas de vida”, Eduardo Méndez le confirmó a Carlos Antonio Vélez algunos candidatos para dirigir a Santa Fe

Uno de los equipos que más le ha costado iniciar este 2025 de forma positiva es Independiente Santa Fe, club que, pese a no tener un mal 2024, teniendo en cuenta que llegaron a una final y que sumaron una cantidad grande de puntos, que, más allá de que no les dio para levantar una copa, si les otorgó el cupo a fase previa de Libertadores, donde cayeron de forma estrepitosa contra Deportes Iquique de Chile y que derivó en la salida de Pablo Peirano de la dirección técnica por malos resultados.

Después de esto, se ha rumorado con varios directores técnicos que podrían estar cerca de tomar el control del plantel del ‘León’, aunque hasta ahora está tomando más fuerza el análisis de Eduardo Méndez y su gente para poder traer a un estratega que cumpla con las expectativas que tienen tanto club, como hinchas.

Justamente teniendo en cuenta esta coyuntura del ‘cardenal’, Carlos Antonio Vélez aprovechó para hablar en Win Sports sobre el avance del fichaje del nuevo entrenador, que estaría al caer después de que se analicen una gran cantidad de hojas de vida: “Esas hojas de vida de Santa Fe, ni para qué les cuento. Todavía Santa Fe no ha tomado ninguna decisión, porque ponen a Juan Cruz, a Gamero, a Bava, todavía no. ¿A partir de hoy, y me lo confirmo el presidente dueño del club y ayer lo volví a llamar, y le dije, oiga, entonces ya termino la asamblea, ¿a partir de hoy va a empezar a hablar lo del técnico?, me dijo ‘si señor’, a partir de mañana voy a empezar a tocar el tema de los técnicos. Quería un técnico colombiano, pero están cobrando más que los extranjeros. Me están cobrando más de medio millón de dólares al año. Tengo que manejar ese tema, hay mucho candidato, son más de 1000 las hojas de vida que han llegado aquí, unos con más posibilidad y otros con menos“.