“Se jalan los pocos pelos que les quedan”, Julián Capera lanzó atrevida indirecta a los periodistas ‘viejos’ de nuestro país

Una de las grandes polémicas dentro del Fútbol Profesional Colombiano en los últimos días ha sido la creación de la tercera división, misma que salió a flote en medio de una reunión de la Federación Colombiana de Fútbol por parte del presidente de Llaneros, quien trajo a colación de nuevo la posibilidad de que se cree la C, incrementando la competitividad de la segunda división y haciendo que más ciudades y regiones tengan la opción de contar con equipos profesionales.

PUBLICIDAD

A pesar de lo que esto puede representar para el fútbol del país, hay muchos que se mofan y hasta tildan de absurda esta idea, en especial, los periodistas de la vieja escuela como Carlos Antonio Vélez e Iván Mejía, quienes usaron sus redes para expresar su opinión que descalifica la creación de esta nueva liga por la cantidad de problemas que puede conllevar, además de lo difícil que sería organizar un torneo partiendo de clubes amateurs.

Entre los que han dejado saber su gusto por esta idea, está el famoso periodista de ESPN, Julián Capera, quien publicó un video explicando la situación que se daría en caso de que esta se apruebe, así mismo, dejó saber su molestia con el rechazo que esta ha tenido entre los periodistas de antaño, que, según él, “se jalan los pocos pelos que tienen”: “Yo he visto algunos colegas, sobre todo de los grandes, de los viejos, de los que llevan mucho tiempo haciendo esto y se jalan los pelos, los pocos que les quedan, diciendo como ‘no, no somos capaces de hacer un torneo de primera división y ahora vamos a hacer uno de tercera división’”

Carlos Antonio Vélez se fue de frente contra la idea de crear la tercera división en Colombia

Uno de los que más rechazo manifestó fue Carlos Antonio Vélez, quien aprovechó sus redes para desahogarse al respecto y comentar lo siguiente: “Eso de la C lo vengo escuchando desde niño… por la misma época en la que se mencionó por primera vez el túnel de la Línea y el aeropuerto del Café en Palestina. No sé qué es lo que buscan políticamente… ahora es que la FIFA lo exige… y entonces por qué no se hizo antes? La verdad ver para creer… y algo más… En la A y en la B hay equipos sin estructura, sin donde jugar y con problemas serios de dinero… ¿Los de la C tienen lo que los de la A y la B no tienen? ¿Y qué tal el nivel? … ¿Es flojo en muchos de los consolidados, qué tal en los que llegaran de la nada? ¡Soy romántico… pero no tanto! Bonus Track… jugamos en la cancha de VALLEDUPAR partidos de la A y tenemos que aplazar por culpa de conciertos partidos importantes… ¿Los de la C mejorarán ese panorama? ¡Populismo futbolístico!"