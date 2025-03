“Populismo futbolístico”, Carlos Antonio Vélez se fue de frente contra la idea de crear la tercera división en Colombia

Una de las polémicas más grandes en las últimas horas alrededor de fútbol colombiano ha sido la de la propuesta de crear la tercera categoría en el FPC, para poder hacer que el nivel en nuestro país crezca y que se aumente la cantidad de elencos que juegan las distintas competiciones. A pesar de que esto es algo que se lleva tratando hace mucho, son varios los factores que ponen en jaque la implementación de la misma por las diferentes dificultades que esto puede conllevar.

Esto mismo hizo que múltiples personalidades alrededor del FPC se pronunciarán al respecto, rechazando la misma por la falta de garantías que esto puede tener en temas básicos como los estadios, los transportes y hasta la logística deficiente que incluso se llega a ver en la A.

Uno de los que más rechazo manifestó fue Carlos Antonio Vélez, quien aprovechó sus redes para desahogarse al respecto y comentar lo siguiente: “Eso de la C lo vengo escuchando desde niño… por la misma época en la que se mencionó por primera vez el túnel de la Línea y el aeropuerto del Café en Palestina. No sé qué es lo que buscan políticamente… ahora es que la FIFA lo exige… y entonces por qué no se hizo antes? La verdad ver para creer… y algo más… En la A y en la B hay equipos sin estructura, sin donde jugar y con problemas serios de dinero… ¿Los de la C tienen lo que los de la A y la B no tienen? ¿Y qué tal el nivel? … ¿Es flojo en muchos de los consolidados, qué tal en los que llegaran de la nada? ¡Soy romántico… pero no tanto! Bonus Track… jugamos en la cancha de VALLEDUPAR partidos de la A y tenemos que aplazar por culpa de conciertos partidos importantes… ¿Los de la C mejorarán ese panorama? ¡Populismo futbolístico!"