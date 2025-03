“Cuando sepan la verdad”, jugador de Millonarios se despidió del equipo dejando fuerte mensaje que encendió las alarmas

Uno de los equipos que peor la está pasando en el Fútbol Profesional Colombiano actualmente es Millonarios, elenco que, pese a haber cambiado su cuerpo técnico para poder tener una supuesta mejoría y afrontar las competiciones de este año con un aire freso, lejos de Alberto Gamero, parece que todo salió al revés, pues las críticas no han dejado de llegarle a David González que está teniendo un arranque bastante paupérrimo.

A esto se le suman las constantes peleas y problemas en la interna, ligadas a las declaraciones de Gustavo Serpa y otros problemitas que han mantenido a la hinchada bastante molesta con la gestión que se está realizando. Además de eso, el gran fracaso en Copa Sudamericana alimentó la idea de que alguien debe salir del equipo y asumir la responsabilidad de la delicada situación deportiva y de resultados que atraviesa el elenco ‘Embajador’.

Justo en medio de esta fuerte crisis, el futbolista Luis Paredes decidió por fin poner punto final a los rumores y confirmó su salida del equipo con un mensaje que dejó más dudas que respuestas. En su cuenta de Instagram, esto fue lo que posteó: “No me podía ir sin antes subir esta historia, después de 9 años me despido con nostalgia y a la vez con mucha alegría por todo lo que viví en esta institución, Quiero agradecer a todas aquellas personas que siempre estuvieron pendiente de mí y que me apoyaron, A esa espectacular hinchada que siempre estuvo en todos lados, A todos aquellos que me envían mensajes con ofensas o con insultos Dios me los bendiga siempre, cuando sepan la verdad de todo se darán cuenta lo mucho que quise esta institución, agradecer a cada uno de mis compañeros por el apoyo brindado quiero desearle lo mejor a cada uno de ellos”.