“Qué indigestión les va a dar”, Carlos Antonio Vélez se fue de frente contra los árbitros del Nacional - América

Uno de los partidos más esperados por todos los seguidores del Fútbol Profesional Colombiano es el América contra Atlético Nacional, que es considerado por muchos el verdadero clásico del FPC y que despierta un sinfín de amores y odios sin importar el resultado final. La rivalidad entre ambos se hace más grande y los aficionados lo sienten así, pues, justamente el juego del fin de semana anterior por la Liga BetPlay significó una expectativa gigante, que dejó a los caleños aburridos y a los paisas disfrutando.

De hecho, en el desarrollo del partido se evidenció el hambre de ambos equipos de llevarse los tres puntos y darle una alegría a su gente en el que es siempre uno de los partidos más importantes de cada semestre. Eso sí, el que más hizo por llevarse el triunfo fue Atlético Nacional, que con un solitario gol de Alfredo Morelos lo consiguió en medio de un juego que se tornó más polémico que otra cosa, pues en la segunda etapa se dio una jugada clara de penal que no se pitó en favor del América.

¿Qué opinó Carlos Antonio Vélez sobre esta escandalosa jugada?

El polémico y reconocido periodista no tardó en dar su opinión más sincera sobre lo sucedido en el Atanasio Girardot, aprovechando sus redes sociales para arremeter contra la terna arbitral por la decisión que tomaron al no darle ese penal al América que hubiera podido representar el empate. Estas fueron algunas de sus palabras: “Qué penalazo se comieron Ortiz y Acuña, qué indigestión les va a dar. Una ‘recomendación’ no es excepción, y si lo fuera, en ambos casos el texto remata diciendo ‘siempre y cuando no esté en posición antinatural ocupando un espacio’”. Con esto dio a entender su certera opinión sobre este error arbitral y las afectaciones que este tipo de fallos traen a la liga.