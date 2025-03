Marino Hinestroza le abrió la puerta a la Selección Colombia con unas declaraciones bastante sentidas

Uno de los futbolistas más destacados de Atlético Nacional en el tiempo reciente, y que además, se ha sabido ganar a los hinchas con sus actuaciones y carisma, es el extremo Marino Hinestroza, quien, pese a debutar en el América de Cali y partir muy joven al fútbol del exterior, volvió de forma permanente para poder jugar la Copa Libertadores con el elenco ‘verdolaga’.

A pesar de que muchos temían que el rendimiento del futbolista fuera menor al del año anterior, esto no puede estar más alejado de la realidad, ya que no ha parado de aportar gambeta, desborde y velocidad por banda, brindando una alternativa más que interesante al frente del ataque ‘Verdolaga’, donde ha sabido compenetrarse con Alfredo Morelos, Edwin Cardona, Dairon Asprilla y hasta Andrés Felipe Román por su misma banda.

¿Marino Hinestroza será convocado para la Selección Colombia?

Una de las estrellas del partido entre Atlético Nacional y América de Cali, fue, como de costumbre, Marino Hinestroza, quien fue entrevistado justo después de terminado el juego y cuestionado sobre la posibilidad de que sea convocado a la Selección Colombia, a lo que respondió, con una gran sonrisa en el rostro, lo siguiente: “Sí, siempre lo he esperado, esperemos que me puedan llamar a la siguiente eliminatoria con la ayuda de Dios”.

