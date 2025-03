“Me la cobraban”, Yoreli Rincón contó feo detalle de cuando jugó en Selección Colombia

Yoreli Rincón, una de las futbolistas más representativas en Colombia, destapó varias situaciones desagradables por las que le tocó pasar en su carrera profesional e incluso en su paso por la Selección en donde debían hasta pagar por sus propias camisetas.

La deportista se confesó en una entrevista en el espacio En la Raya, con la periodista Cecilia Orozco a la que le contó varios detalles que se han dado en el fútbol femenino de nuestro país.

Aparte del tema Selección Colombia, también contó del premio que no les querían dar por ganar la Copa Libertadores Femenina con Atlético Huila y que, tras encabezar esas denuncias, nunca más volvió a ser convocada a la Tricolor.

Yoreli Rincón destapó desplantes al fútbol femenino en Colombia

Aunque no es la primera vez que la santandereana habla de estos temas, en esta ocasión refrescó algunos y entregó nuevos desplantes de cuenta de los dirigentes del fútbol en nuestro país.

En uno de los apartados de la charla mencionó que “Nos cobraban las camisetas de la Selección Colombia. Así llevará mi apellido, Rincón o Yoreli, no era mía. Me la cobraban a mí misma y después se la veía a las esposas de algunos directivos”.

Además, “Nunca teníamos partidos amistosos. En el tiempo que yo estuve ahí, a nosotras no nos pagaban. Ahora sé que sí lo hacen y tienen muchos más premios. Por toda la lucha que tuvimos en un momento, ahora tienen unas mejores ventajas que hace algunos años”.

“El punto final fue cuando ganamos la Copa Libertadores (Huila), en donde nos dicen: ‘ese premio no les va a llegar a ustedes porque el equipo masculino tiene una deuda muy grande con la Federación, entonces cuando llegue, no será girado porque se va a tomar como un saldo al crédito’, pero eso no tenía que ver porque eran recursos aparte”, referenció.

Luego de que “Yo hice la denuncia y se hizo todo el ruido, hasta que finalmente nos terminaron pagando ese premio, pero desde allí no volví a vestir la camiseta de la Selección Colombia”.

Varios desplantes ha tenido Yoreli Rincón a lo largo de su carrera de cuenta de situaciones con los directivos y aún, pese a sus grandes condiciones, muchos no se explican por qué no le volvieron a dar la oportunidad en la Selección Colombia a una de las mejores jugadoras de los últimos tiempos.