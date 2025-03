Arquero de Millonarios fue operado con éxito tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla

El inicio de este 2025 no ha sido muy amigable para Millonarios, pues pinta para ser una temporada más que compleja teniendo en cuenta la cantidad de problemáticas que envuelven a más de un integrante de la plantilla, cosa que se ha escalado hasta los propios directivos, quienes no se han salvado de la tremenda oleada de comentarios y ataques, tanto así que los aficionados estarían pensando en realizar una manifestación pacífica frente a la sede administrativa para exigir resultados.

PUBLICIDAD

Para sumarle a esto, el inicio de David González como estratega de los capitalinos está siendo más que turbulento, pues partiendo de que no pidió refuerzos de calidad y que, las dos únicas contrataciones fueron una total decepción hasta el momento, los resultados no lo han acompañado, ya que en liga se le han complicado los clubes grandes, y en Sudamericana cayó eliminado en fase 1 contra el Once Caldas, despertando un auténtico infierno alrededor de los ‘embajadores’.

Y para colmo de males, el cuarto portero de la institución, Jhonatan González, sufrió una rotura de ligamento cruzado en una de sus piernas, lo cual lo obligó a someterse a una cirugía el día de hoy en la clínica La Colina, en la ciudad de Bogotá. Se estima que pueda volver a competir por el puesto en, por lo menos, 7 meses. A pesar de que el jugador no ha debitado como profesional, sí ha sido una `pieza constante en el plantel, teniendo de mentores a Iván Arboleda, Diego Novoa y Álvaro Montero.

Millonarios podría quedarse sin arquero: Álvaro Montero seduce fuertemente a un grande del sur del continente

El dueño de la posición en el arco ‘albiazul’ es Álvaro Montero, quien desde hace años se ha afianzado y se ha ganado el respeto de todos los seguidores, llegando incluso a ser tenido en cuenta en varias convocatorias de la Selección Colombia. Estas buenas actuaciones lo llevaron a tener varios pretendientes en el fútbol de afuera, siendo uno la Universidad Católica de Chile, que, como contó Julián Capera, estuvo ondeando la posibilidad de hacerse con el experimentado golero, pero que, por su costo y las pretenciones de Millonarios, esta operación sería imposible en este momento para ambas instituciones por lo económico y lo deportivo.