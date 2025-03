Luis Arturo Henao hizo odiosa comparación entre Millonarios y Nacional por culpa del Once Caldas

Uno de los fracasos más grandes en la historia reciente de Millonarios fuer lo sucedido en el partido de Copa Sudamericana ante Once Caldas, en el que, contra todo pronóstico, cayó eliminado de forma penosa y se ganó un sinfín de burlas y comparaciones que tienen rabiando a los hinchas y a todo el entorno del club.

Eso sí, la mayoría de personas se han centrado en la situación de Radamel Falcao con la institución, teniendo en cuenta que ya se ha rumorado bastante sobre su salida del equipo tras las lamentables declaraciones que dio Gustavo Serpa culpando al ‘Tigre’ del fracaso obtenido el año anterior, haciendo que todos, incluido el jugador, se vayan encima de él, aunque de forma indirecta, pues el futbolista no quiso dar detalles sobre su continuidad en el club, y más bien, la dejó en el aire.

Ahora, para colmo de males, uno de los periodistas colombianos más reconocidos de ESPN, Luis Arturo Henao, no ha fallado a sus principios y se ha dedicado a ‘montársela’ a los seguidores de Millos en sus redes sociales, incluso, llegado a compararlo con Nacional, equipo del cual es hincha fervoroso y que siempre suele estar incluido en sus argumentos. En esta oportunidad, hizo una publicación en la que puso lo siguiente: “Nacional 4 Once 0 / Once 1 Millo 0″, dejando entrever su alegría por los más recientes resultados de ambos elencos jugando contra el equipo de Manizales.

Hinchas de Millonarios le piden a Falcao que le renuncie a Serpa

La dura perdida frente al campeón de la Copa Libertadores en 2004, colectivos de hinchas tanto de los Comandos Azules como los de La Blue Rain, convocaron a un plantón frente a las oficinas de ‘Azul y Blanco’ para el próximo 17 de marzo a las 10:00 a.m. Dentro de los ‘capos’ de estas barras resalta el nombre de Jorge ‘Moneda’, hombre que aprovechó lo masivo de su Instagram para hacer una transmisión en su cuenta de Instagram, en la que, entre otras cosas, le pidió a ‘Falca’ presentarle su renuncia a Serpa, sin importar las posibles multas venideras.

“Serpa si usted no quiere invertir en este club, véndanos las acciones, vendándolas, ya estamos ‘mamados’. (...) Como van a poner a Falcao, 4 minutos, ¿qué pasa? (...) Lo que hizo Serpa hace cuatro días desarmó por completo el equipo, yo le digo una cosa a Radamel, yo de usted, por mi criterio ya le hubiera renunciado a Serpa", manifestó Jorge Luis Lizcano.